“Almanya’nın Aradığı Daniel Sobotta Yakalandı”

KUYU-39 OPERASYONU DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabında KUYU-39 operasyonuna ait detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajı ile “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta’nın İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

YÜKLÜ MİKTARDA KAR ELDE ETTİ

Bakan Yerlikaya, “Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı.” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen “KUYU-39” operasyonuyla yakalandı! Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz!” dedi. Ayrıca, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı ile bu operasyonları gerçekleştiren kahraman polislere tebriklerini iletti.