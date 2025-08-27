Almanya’nın Askerlik Modeli Değişiyor

ALMANYA’NIN YENİ ASKERLİK MODELİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Almanya’nın yeni askerlik modeline dikkat çekti. Merz, “Hedefimiz 260 bin asker sayısına ulaşmak, Almanya NATO’nun Avrupa kanadında en güçlü orduya sahip olması gereken bir ülkedir” diyerek, yeni kurulan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin de faaliyete geçtiğini belirtti. Almanya’nın Savunma Bakanlığı’na ait Bendlerblock yerleşkesinde, 33 yıl aradan sonra ilk kez bakanlar kabinesi toplantısı yapılmış oldu. Bu toplantının ardından Merz, yeni askerlik modelinin ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kurulmasına dair kararların alındığını ifade etti.

ASKERLİK HİZMETİNE YENİ DÜZENLEMELER

Alman Başbakanı, gönüllülük esasına dayanan askerlik hizmeti için hazırlanan yeni yasa tasarısının, orduyu güçlendirmeyi ve askerliği cazip hale getirmeyi hedeflediğini aktardı. “İhtiyacımız olan sayılara ulaşacağımızdan eminim. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde hedeflenen rakamlara ulaşılamadığını görürsek, tasarıda daha fazla yükümlülüğünün önünü açacak bir düzenleme yer alıyor” şeklinde konuşan Merz, kabine kararı ve meclis onayının önemli olduğunu vurguladı.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ’NE İLİŞKİN DETAYLAR

Savunma Bakanı Boris Pistorius ise yeni askerlik modeli ile ilgili olumlu beklentilerini dile getirirken, “Gönüllülüğü esas alıyoruz, hedeflenen sayılara ulaşacağız” dedi. Tasarı kapsamında, 2030 yılına kadar 100 binden fazla ek askeri personelin eğitilmesi planlanıyor. Eğer hedeflere ulaşılamazsa askerlik zorunlu hale gelecek. Kabineden onay alan yasa tasarısının, Alman Federal Meclisine gönderilmesi ve yeni yasama döneminde ele alınması bekleniyor.

YENİ ASKERLİK MODELİNİN DETAYLARI

Ocak 2026’dan itibaren 2008 doğumlu tüm gençlerin, sağlık durumları ve askere katılım isteklerini öğrenmek amacıyla çevrimiçi bir form dolduracağı belirtiliyor. Temmuz 2027’den itibaren, erkeklerin askerlik muayenesine girmesi zorunlu hale gelecek ve bu yapılmadığında para cezası uygulanabilecek. Kadınlar için böyle bir zorunluluk olmayacak. Zorunlu muayene ile sağlık durumu hakkında genel veri toplanacak ve kriz anında kimlerin askere alınabileceği belirlenecek.

GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN TEŞVİKLER

Yeni askerlik modelinin gönüllü aşaması, çeşitli teşvikler de sunuyor. En az 6 ay gönüllü askerlik yapanlar 2 bin 300 euro alacak. Askerler ayrıca sağlık hizmetlerinden faydalanacak, kariyer geliştirme imkanları ile indirimli kurslara katılacaklar. Gönüllü askerlik süresi ise 6 ile 23 ay arasında değişecek.

HEDEF 460 BİN KİŞİLİK ASKERİ GÜÇ

Yeni yasa tasarısı ile Alman ordusunun 182 bin olan asker sayısının, kademeli olarak 260 bine çıkarılması planlanıyor. Bunun yanı sıra, toplamda 460 bin kişilik bir askeri güce ulaşmak için 200 bin yedek asker de hedefleniyor. Gönüllü askerlik modelinin faaliyete geçmesiyle, Alman ordusunun yıllık ödemeleri de artacak.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN NE BEKLENİYOR?

Almanya’nın güvenlik politikalarında köklü değişim öngören Ulusal Güvenlik Konseyi, iç ve dış tehditleri değerlendirerek alınması gereken önlemleri belirleyecek. Merz, Konsey’in Koordinatörlüğünü Jacob Schrot’un üstleneceğini açıklarken, toplantıların düzenli yapılacağını, ancak gizli tutulacağını da ifade etti. Bu oluşum, kriz durumlarında hızlı bir şekilde toplanabilecek ve olağanüstü hal ilan etme yetkisine sahip olacak.

Bu yeni yapılanmalar ve stratejiler, Almanya’nın iç ve dış güvenliğini sağlama noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.