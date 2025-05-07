Almanya’nın Başbakanı Fransa’da

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Federal Meclisi’nde yemin ettikten sonra görevine başladı. Merz, görev süresinin başladığı her şansölyenin geleneksel olarak yaptığı gibi ilk yurt dışı ziyaretini komşu Fransa’ya gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Fransa’ya varan Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’teki Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

İKİ LİDERİN GÖRÜŞMELERİ

Görüşmelerde, Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve düzensiz göç konuları ön plana çıktı. Merz ve Macron, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki dış politikalardaki önemli değişikliklerin ardından, Avrupa’nın güvenliğini sağlamaya yönelik transatlantik ilişkilerin nasıl şekillenebileceğini tartıştı. İki lider, ilk görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkarak düşüncelerini paylaştı.

YENİ BİR SAVUNMA KONTEYNI GURMA KAZANDIRMA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merz’i yeni görevi dolayısıyla kutlayarak, ilk ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmelerinde Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı, iki ülke arasındaki ilişkiler, düzensiz göçle ilgili önlemler, ekonomi, enerji ve yenilik konularında kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirtti. Macron, “Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar sağlamak için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız” diye konuştu.

DOSTLUK İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENMESİ

Almanya Başbakanı Merz, Macron’a misafirperverliği için teşekkür etti ve ilk yurt dışı ziyaretini Fransa’ya yapmasından dolayı duyduğu mutluluğu vurguladı. Almanya ve Fransa’nın rekabet gücünü korumak için daha yakın çalışmaları gerektiğini ifade eden Merz, “Bu nedenle Emmanuel Macron ve ben, Fransa-Almanya dostluğuna yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

UKRAYNA’YA DESTEK SÜRECEK

Merz, Avrupa’nın güvenlik ve savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla ortak önlemler alacaklarını, Fransa-Almanya Savunma Konseyi’ni güçlendireceklerini ve ikili silahlanma iş birliğini derinleştireceklerini duyurdu. Görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Merz, “Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya desteği sürecek” dedi.

UKRAYNA’YA ZİYARET PLANI

Merz, önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya bir ziyaret yapmayı planladığını ifade etti. Macron, ayrıca Pakistan ve Hindistan arasındaki durumu da tartıştıklarını ve bölgedeki gerilimleri endişeyle izlediklerini dile getirdi. Macron, gazetecilerin Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel bir ateşkesle ilgili sorusuna, “Ukrayna’nın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmek Rusya Devlet Başkanı’nın elinde” diyerek yanıt verdi.

ALMANYA’NIN ATEŞKES İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Merz, Almanya’nın ve ordusunun muhtemel bir ateşkes sonrası barış gücüne katılabileceğini belirterek, “Bir ateşkes sağlandığında, ABD liderliğinde bu ateşkesi izlemeye hazırız” dedi. Ayrıca, “Savaşın bitip bitmeyeceğine ilişkin karar Moskova’nındır” ifadelerini kullandı ve ABD’nin ateşkes sürecine dahil olmasının önemine dikkat çekti.

GAZZE’DEKİ GELİŞMELER ENDİŞE VERİYOR

Merz, Gazze Şeridi’ndeki gelişmeler hakkında derin endişe duyduklarını belirtirken, İsrail’in Gazze halkına karşı insani yükümlülükleri olduğunu ifade etti. Bu süreçte, Merz’in görüşlerine paralel olarak Macron da Gazze’deki durumu “kabul edilemez bir durum” olarak tanımladı.

POLONYA ZİYARETİ

Almanya Başbakanı Merz, Fransa’nın ardından Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Merz’in Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Varşova’daki görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ve savaş kaynaklı düzensiz göç konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca, Merz, göreve başladığı günden itibaren sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve geri gönderimlerin artırılacağını duyurdu. Polonya, Almanya’nın aldığı önlemlere şüpheyle yaklaşıyor.