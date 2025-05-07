Almanya’nın Başbakanı Merz, Fransa’da

FİKRİH MERZ FRANSA’DA

Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, görevdeki ilk yurt dışı ziyaretini Fransa’ya yaptı. Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek Avrupa’da reform, savunma ve sanayide iş birliğini artırmaya yönelik mesajlar verdi. İki liderin görüşmesinden sonra yapılan ortak basın toplantısında, Paris-Berlin ekseninin ikili ilişkiler ve iş birliğinin gelişimi için önemli bir zemin sunduğu vurgusu yapıldı. Merz ve Macron, Avrupa Birliği’nin sanayi alt yapısını güçlendirmek ve güvenlik alanında iş birliğini artırmak adına egemenlik, güvenlik ve rekabet edebilirlik konularında çalışmalar yapacaklarının altını çizdi.

UKRAYNA’YA DESTEK VE KATILIM

Basın toplantısında Merz, “Savaşın bitirilmesi için ABD Başkanı Trump’a desteğimiz tam” dedi. Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde ABD’nin rolünün kritik olduğunu belirten Merz, olası bir barış anlaşmasının ABD’nin katılımıyla güvence altına alınması gerektiğini ifade etti. Almanya’nın olası bir barış anlaşmasına katkısı hakkında detay veremeyen Merz, ateşkes sağlanması durumunda, ABD’nin öncülüğü ile anlaşmanın denetimine yardımcı olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

MACRON’DAN ÖNEMLİ SORULAR

Cumhurbaşkanı Macron da Avrupa’nın güvenliği konusundaki sorumluluklarını vurgulayarak, “Saldırgan Rusya’nın karşısında Ukrayna’ya verdiğimiz kararlı destekte bu sorumluluk yatmaktadır” dedi. Macron, Fransa’nın Ukrayna’da silahların susturulması ve kalıcı barışın sağlanması için Almanya, ABD ve istekli her ülkeyle iş birliğine açık olduğunu belirtti ve “Rusya en az 30 günlüğüne silahları susturmaya ve kalıcı barışın inşasına hazır mı?” sorusunu yöneltti.

Merz, Almanya ile Fransa arasında mali piyasaların entegrasyonunu güçlendirmeyi hedeflediklerini de ifade etti. Başbakanlık görevine seçilen Merz, Fransa, Polonya ve İngiltere ile yakın ilişkiler kurma niyetini dile getirmişti.