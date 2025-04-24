Almanya’nın Büyüme Beklentisi Yüzde 0’a Düştü

ALMANYA HÜKÜMETİ BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ AŞAĞI ÇEKİYOR

Almanya’da hükümet, bu yıl için daha önce tahmin edilen yüzde 0,3 olan büyüme beklentisini, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları nedeniyle küresel ticaret gerginliklerinin etkisiyle sıfıra çekti. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, ocak ayında açıklanan resmi büyüme tahmininin yüzde 0’a düşürüldüğünü ifade etti. Ayrıca, gelecek yıl için büyüme tahmininin ise yüzde 1,1’den 1’e revize edildiğini kaydetti. Habeck, “İki yıl art arda yaşanan resesyonun ardından ekonomimiz zor bir dönemden geçiyor” diyerek, ABD’nin belirsiz ticaret politikalarının Alman ekonomisini büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

ABD TİCARET POLİTİKALARI ALMAN EKONOMİSİNİ ETKİLİYOR

Habeck, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tehdidi ve uygulamalarının ihracata dayalı Alman ekonomisi üzerindeki güçlü etkisini büyüme tahminindeki aşağı yönlü revizyonun sebebi olarak gösterdi. Yakında görevini devretmesi beklenen Habeck, “Alman ekonomisinin küresel tedarik zincirlerine yakın entegrasyonu ve yüksek dış ticaret açıklığı göz önüne alındığında, yeni ABD korumacılığının ekonomik büyümemiz üzerinde önemli doğrudan ve dolaylı etkileri olabilir” dedi. Ayrıca, yeni koalisyon hükümetinin karşılaması gereken bazı görevler olduğunu belirten Habeck, “Kendi ev ödevimizi yapmamız çok önemli olacak” ifadesini kullandı.

İHRACATTA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Alman ekonomi yönetimi, 2024’te ortalama yüzde 2,2 olan enflasyonun 2025’te yüzde 2’ye ineceğini ve 2026’da yüzde 1,9’a gerileyeceğini öngördü. 2025’te işsizlik oranının yüzde 6’dan 6,3’e çıkması beklenirken, 2026’da yüzde 6,2 işsizlik oranı öngörülüyor. Ayrıca, Alman ürünlerinin zayıflayan rekabet gücü ve artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle 2025’te ihracatın geçen yıla göre yüzde 2,2 düşmesi bekleniyor. 2026’da ise ihracatın yüzde 1,3 artacağı öngörülüyor.

ALMAN EKONOMİSİ KRİZİ AŞAMAKTA ZORLANIYOR

Tarife savaşları ve Trump’ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkileri artırarak kaygıları çoğaltıyor. Çoğu analist, Trump’ın gümrük vergisi politikasını, Alman ekonomisinin büyümesinde “özel risk” olarak değerlendiriyor. Diğer yandan, bölgedeki ülkelerle kıyaslandığında imalat sektörüne daha büyük ölçüde bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle halen kırılganlığını sürdürüyor. Ülke ekonomisi, 2024’ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 küçülmüş durumda. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunlar, ekonomiyi frenliyor ve art arda ikinci yıl küçülmeye sebep oluyor. 2023’te de yüzde 0,3 daralan Almanya, son iki yıldır büyümeyen tek G7 ekonomisi olarak dikkat çekiyor. Eğer Alman hükümetinin son tahmini doğru çıkarsa, bu yıl da büyümeme durumu yaşanacak ve ülke art arda üçüncü yıl büyümeyerek bu durumu sürdürecek.