Almanya’nın Dışişleri Bakanı Wadephul, Durumu Kınadı

ALMANYA’NIN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI GAZZE’DEKİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Gazze Şeridi’ndeki insani durumun dayanılmaz hale geldiğini açıkladı. Wadephul, 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen saldırıyı kınadıklarını belirterek, İsrail’in kendi güvenliğini sağlamasına destek verdiklerini ifade etti. “Hamas, çatışmaları durdurmalı ve tüm rehineleri serbest bırakmalı” diyen Wadephul, bu süreçte Mart ayından itibaren artan çatışmaların stratejik amacını sorgulayacağını dile getirdi.

Ateşkes Müzakereleri Gündemde

Wadephul, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’deki insanlara yardım sağlanması hedefiyle ateşkes müzakerelerinin başlatılması gerektiğini vurguladı. “Gazze Şeridi’ndeki insani durum dayanılmaz hale geldi” değerlendirmesinde bulunan Wadephul, Batı Şeria’da nefret ve aşırılığın önlenmesi için siyasi ve ekonomik bir geleceğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ayrıca, Filistin yönetiminin acil ihtiyaç duyulan reformlar konusunda nasıl desteklenebileceğini ve İsrail’in yerleşim yerleri konusunu ele alacağını belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Wadephul, İsrail’in ve komşularının barış ve güvenliği için iki devletli çözüm perspektifinin en iyi şans olduğuna inandıklarını belirtip, buna engel olunmaması gerektiğini ifade etti. Alman hükümetinin, Holokost’un 80 yıl ardından, İsrail’in varlığının ve güvenliğinin Almanya için bir devlet meselesi olduğunu yeniden teyit ettiğini aktaran Wadephul, bu taahhüdün günümüzde yeniden yorumlanması gerektiğini kaydetti.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 60’INCI YILI

Almanya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılının kutlandığını vurgulayan Wadephul, bu ilişkinin Almanlar için değerli bir hediye olduğunu ifade etti. “Biz net bir şekilde İsrail’in tarafındayız” dedi. Wadephul’un İsrail ve Filistin’e yapacağı ziyarette, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşeceği, ayrıca Hamas’ın elinde bulunan esirlerin yakınlarıyla bir araya geleceği ve Ramallah’ta Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşeceği belirtildi.