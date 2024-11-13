Almanya’nın Ekonomi Tahminleri Güncellendi

ALMANYA EKONOMİ BİLİR KİŞİ KURULUNUN BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Almanya Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini aşağıya çekti. Alman hükümetine danışmanlık yapan SVR, ilkbaharda yayınladığı tahminleri güncelleyerek, 2024 yılı için önceki yüzde 0,2 olan büyüme beklentisini yüzde -0,1’e, 2025 için ise yüzde 0,9 olan tahmini yüzde 0,4’e indirdi. Bu güncelleme, Almanya’nın ekonomik büyüme hedeflerinin oldukça zayıf kaldığını ortaya koyuyor.

EKONOMİK DURGUNLUĞUN NEDENLERİ

Kurul, 2020 yılından bu yana çıkamayan durgunluğun büyük ölçüde imalat sektöründeki üretim ve katma değer kaybından kaynaklandığını ifade ediyor. SVR, sanayideki zayıflığın diğer sektörleri de etkilediğini ve düşük kapasite kullanımının yatırımları kısıtladığını vurguluyor. Ayrıca, sanayi sektöründeki daha fazla zayıflığın meydana gelme olasılığına dikkat çekiyor. Almanya’nın küresel ekonomiden ayrışmasının yapısal sorunları derinleştirdiği de kurula göre önemli bir noktadır.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE YAPISAL ZORLUKLAR

2024 yılı için ortalama enflasyon tahmini yüzde 2,2 olarak belirlenirken, bu oranın 2025’te yüzde 2,1’e gerilemesi bekleniyor. SVR Başkanı Monika Schnitzer, Alman ekonomisinin yalnızca geçici değil, aynı zamanda yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, ülkenin modernizasyon sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtiyor.

BÜYÜME SORUNU VE G7 ÜLKELERİ

Almanya ekonomisi, artan faiz oranları, düşük dış talep ve yüksek enerji maliyetleri gibi etmenler nedeniyle büyüme sorunu yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 0,3 küçülen Alman ekonomisi, G7 ülkeleri içinde daralan tek ekonomi olma unvanını taşımıştı. Alman hükümeti, 2023 yılı sonunda ekonominin yüzde 0,2 oranında küçülmesini öngörüyor. Eğer bu tahmin gerçek olursa, Almanya, iki yıl üst üste küçülen tek G7 ülkesi olabiliyor.