Almanya’nın Erken Seçim İsteği Artıyor

ERKEN SEÇİM TALEPLERİ ARTMAKTA

Alman kamu yayıncısı ARD’nin gerçekleştirdiği “DeutschlandTrend” anketinde, katılımcıların yüzde 54’ü erken seçim yapılmasını istediğini belirtiyor. Bu durum, Almanya’da siyasi atmosferin ne kadar hareketli olduğunu ortaya koyuyor.

MEVCUT HÜKÜMETİ DESTEKLEYENLER

Ankete katılanların yüzde 41’i ise, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partisi (FDP) koalisyonunun, öngörülen seçim tarihi olan 28 Eylül 2025’e kadar iktidarda kalması yönünde görüş belirtiyor. Bu durum, mevcut hükümetin bazı kesimlerce desteklendiğini gösteriyor.

Araştırmaya katılanların, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi seçmenlerinin yüzde 93’ü, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi destekçilerinin yüzde 75’i, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçmenlerinin yüzde 69’u, Yeşillerin seçmenlerinin yüzde 20’si ve SPD’nin seçmenlerinin yüzde 19’u erken seçim talep ediyor. Bu oranlar, farklı partilerin ele aldıkları konulara ilişkinde farklı görüşlerin bulunduğunu gösteriyor.