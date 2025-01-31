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Almanya’nın Göç Tasarısına Merkel Tepkisi

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MERKEL’İN ELEŞTİRİLERİ

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, siyasi açıklamalardan genellikle uzak durmasına rağmen, CDU’nun lideri Friedrich Merz’in faşist AfD ile işbirliği yapmasını eleştirdi. Merkel, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada Merz’in AfD ile işbirliği taahhüdüne uymadığını belirtti. “Alman Federal Meclisinde yapılan oylamada ilk kez AfD’nin oylarıyla çoğunluğa izin vermenin yanlış olduğuna inanıyorum” şeklinde ifadeler kullanarak konuya olan tepkisini açıkça ortaya koydu.

SCHOLZ’UN YORUMU

Merkel, önergenin AfD’nin oylarıyla kabul edilmesinin yerine, tüm demokratik partilerle görüşülerek çalışılması gerektiğini dile getirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bir televizyon programında CDU/AfD işbirliğini “Affedilemez hata. Artık Merz’e güvenemem” diye yorumlayarak, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Bu eleştiriler, Almanya’daki siyasi dinamiklerde önemli bir etki yaratıyor.

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