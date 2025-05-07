Almanya’nın Yeni Başbakanı Merz Fransa’ya Gitti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fedaral Meclis’te yapılan oturumda yemin ederek görevine başladı. Merz, göreve başlayan her şansölyenin gerçekleştirdiği gibi ilk yurt dışı ziyaretini komşu Fransa’ya yaptı. Öğle saatlerinde Fransa’ya ulaşan Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

GÜNDEMDE KRİTİK KONULAR VAR

İki liderin görüşme gündeminde Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve düzensiz göç konuları öne çıktı. Merz ve Macron, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki dış politikanın radikal değişimlerinin ardından Avrupa’nın güvenliği ve transatlantik ilişkilerin nasıl şekilleneceğini değerlendirdi. Görüşme sonrasında kameraların karşısına geçen liderler, Avrupa’nın karşılaştığı zorluklar hakkında iş birliği yapma kararlılıklarını ifade etti.

ORTAK STRATEJİK ZORLUKLARA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merz’i tebrik ederek Fransa’daki ilk ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki liderin ele aldığı konu başlıkları arasında Rusya-Ukrayna savaşı, iki ülke ilişkileri ve düzensiz göçün önlenmesi yer aldı. Macron, Avrupa’nın karşılaştığı zorluklara birlikte yanıt verme arzusunu belirterek “Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar sağlamak amacıyla düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız” dedi.

YENİ BİR İVME İHTİYACI

Almanya Başbakanı Merz, Fransa’ya yaptığı ziyaretin önemine değinerek Macron’a teşekkür etti. İki ülkenin rekabet gücünü korumak adına daha yakın iş birliği gerektiğini vurgulayan Merz, “Bu nedenle Emmanuel Macron ve ben, Fransa-Almanya dostluğuna yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Merz, Avrupa’nın güvenlik ve savunma yeteneklerini güçlendirmek için ortak önlemler alacaklarını söyledi.

UKRAYNA’YA DESTEK DEVAM EDECEK

Merz, aynı zamanda Fransa-Almanya Savunma Konseyi’nin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya desteği sürecek” ifadesinde bulundu. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını da kaydetti. Merz, bölgede yaşanan gerilimleri endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.

ATEŞKES SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna arasındaki olası bir ateşkes konusunda, “Ukrayna’nın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmek Rusya Devlet Başkanı’nın elinde” ifadesini kullandı. Merz ise, Almanya’nın ateşkes sonrası Ukrayna misyonuna katılma ihtimalinin bulunduğunu belirtirken, “Savaşın bitip bitmeyeceğine ilişkin karar Moskova’nındır” dedi.

GAZZE’DEKİ DURUM ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Merz, Gazze Şeridi’ndeki gelişmeler hakkında “Derin endişe duyuyoruz” ifadesini kullanarak, İsrail hükümetinin Gazze halkına karşı insani bir yükümlülüğü olduğunu belirtti. Macron, Gazze’deki durumu “kabul edilemez bir durum” olarak tanımladı.

POLONYA’YA İKİNCİ ZİYARET

Almanya Başbakanı Merz, Fransa’nın ardından bu akşam Polonya’ya da bir ziyaret gerçekleştirecek. Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Varşova’da yapacağı görüşmede de Rusya-Ukrayna savaşı ve savaş kaynaklı düzensiz göç konuları masaya yatırılacak. Merz, göreve gelmesiyle birlikte sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve geri göndermelerin artırılacağını duyurdu. Polonya ise Almanya’nın uygulamalarına kuşkuyla yaklaşıyor.