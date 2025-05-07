Almanya’nın Yeni Ekonomi Bakanı Reiche

ALMANYA’NIN YENİ EKONOMİ BAKANI TİCARET ANLAŞMALARI ÜZERİNE KONUŞTU

Almanya’nın yeni Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Katherina Reiche, ABD’nin Almanya’nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam edeceğini ifade etti. Bunun yanında, Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) aktif bir şekilde yeni ticaret anlaşmaları yapma gerekliliğine vurgu yaptı. Reiche, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı görevini Robert Habeck’ten devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Reiche, “Küresel ticaret savaşının ortasında ihracat fırsatlarını bağımsız olarak geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

TİCARET SAVAŞLARININ DEZAVANTAJLARI

Reiche, “Alman şirketleri için ihracat ve ithalat fırsatlarının gelecek yıllarda otomatik olarak iyileşeceğini umamayız. Kendimiz harekete geçmeliyiz.” diyerek ihracat için açık pazarlara yönelmeleri gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda AB-Hindistan ve Güney Amerika-Asya ülkeleri ile süren serbest ticaret müzakerelerini örnek gösterdi. ABD ile ticaret ihtilafları hakkında da Reiche, “Ticaret savaşlarının her iki taraf için de dezavantajları var ve bu nedenle ABD ile bir serbest ticaret anlaşmasına varmamız önemli.” şeklinde konuştu.

ENERJİ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYOR

Almanya’nın enerji konusundaki işleri hakkında bilgi veren Reiche, ülkenin elektrik maliyetlerinin acilen kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Yenilenebilir enerjinin bu noktada önemli bir rol oynadığını ama bunun tek başına yeterli olmadığını söyledi. Daha fazla enerji ortaklığına ve elektrik şebekesinin hızla genişletilmesine ihtiyaç olduğunu aktardı. “Enerji de arz güvenliği en önemli önceliktir.” diyen Reiche, geçen ay İspanya ve Portekiz’de yaşanan büyük elektrik kesintisinin sistemin kırılganlığını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

ABD, ALMANYA’NIN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

ABD, 2024 yılı itibarıyla 250 milyar avronun üstünde ticaret hacmiyle Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Almanya, 2024’te ABD’ye 161,32 milyar avro değerinde mal ihraç etti ve bu rakam, Almanya’nın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10,35’ine karşılık geliyor. Ayrıca Almanya, aynı yıl içinde ABD’den 91,32 milyar avro değerinde ürün ithal etti ve bu, ülke ithalatının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturdu. 2023 ile kıyaslandığında ise ABD’den ithalatın yüzde 3,4’lük bir düşüş gösterdiği belirlendi. ABD, 2017’den bu yana Almanya’nın en çok ticaret fazlası verdiği ülke olarak dikkat çekiyor.