Almanya, Polonya Hava Sahasını Koruyor

ALMANYA’DAN SERT TEPKİ VE YENİ ÖNLEMLER

Almanya, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesine sert tepki gösteriyor. Bu bağlamda Polonya hava sahasının korunmasında görevli uçak filosunun görev süresini yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı. Ayrıca, acil durumlardaki müdahale için görevlendirilecek Eurofighter uçak sayısını 4’e çıkarıyor.

AÇIKLAMALAR VE GÖREV UZATIMI

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “NATO hava sahasının ihlal edilmesinin ardından Alman hükümeti, Almanya’nın Polonya hava sahasının korunması (Polonya Hava Polisi) görevinin genişletilmesine karar verdi. Bu yeni önlemler müttefikler ve NATO ile yakın koordinasyon içinde yürütülecektir” denildi. Açıklamada, Almanya’nın Rostock/Laage Üssünde konuşlanan acil müdahale filosunun görev süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığı ve acil görev gücü kapsamında Eurofighter uçak sayısının 2’den 4’e çıkarıldığı belirtildi.

Mayıs 2021’de Almanya ve Polonya Savunma Bakanlıkları, iki ülkenin hava kuvvetlerine, komşu hava sahasında ihtiyaç olması durumunda her iki tarafa da müdahale etme yetkisi veren bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.