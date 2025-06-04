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Almanya Portekiz Maçını Canlı İzle!

ALMANYA PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLEME İMKANI

Almanya Portekiz karşılaşmasını izlemek isteyenler, canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Maçın heyecanına ekran başında katılmak için, haberimizde yer alan bilgilerle birlikte Almanya Portekiz maçı canlı izlemenin yollarını bulabilirsiniz.

MAÇ BİLGİLERİ

Almanya Portekiz maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç, Riga’daki Allianz Arena Stadyumu’nda yapılacak ve tek maç olarak oynanacak. İlkay Gündoğan, Almanya Milli takımında yer almayacak. İyi seyirler dileriz!

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