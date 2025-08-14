Almanya, PURL İçin 500 Milyon Dolar

ALMANYA’DAN YENİ ASKERİ YARDIM PAKETİ

Almanya, NATO kapsamındaki ‘Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ çerçevesinde 500 milyon dolar değerinde bir askeri yardım paketinin finansmanını üstleneceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama geldi. Bu açıklamada, Almanya’nın, diğer müttefiklerle birlikte PURL programı doğrultusunda toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan ilk kapsamlı askeri yardım paketlerinden birini desteklemeye hazır olduğu belirtildi.

NATO’DAN ALMANYA’YA TEŞEKKÜR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda Berlin hükümetine teşekkür etti. Rutte, “Almanya, Ukrayna’ya askeri yardımda bulunan en büyük Avrupa ülkesidir ve bu duyuru, Ukrayna halkının özgürlüğünü ve egemenliğini savunmasına yardımcı olma taahhüdünü bir kez daha vurgulamaktadır” şeklinde ifadelerde bulundu.