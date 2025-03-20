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Almanya, Şam Büyükelçiliğini Tekrar Açtı

ALMANYA ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YENİDEN AÇTI

Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği’ni tekrar faaliyete geçirdi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin başkenti olan Şam’a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Baerbock, iç savaşın patlak vermesinin ardından 2012 yılında kapatılan büyükelçiliği yeniden açma kararı aldı.

ŞAM’DA YENİ FIRSATLAR YARATILACAK

Almanya’nın Suriye Özel Temsilcisi Stefan Schnecke, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Baerbock’un büyükelçiliği resmen yeniden açtığını duyurdu. Schnecke, “Daha iyi bir Suriye için tüm Suriyelilerle yakın bir şekilde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, büyükelçilikte az sayıda personel bulunduğu için vize ve konsolosluk işlemlerinin Beyrut üzerinden devam edeceğini de belirtti.

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