Almanya, Savaş İçin 10 Milyar Euro Ayıracak

ALMANYA’NIN GÜVENLİK VE SAVUNMA YATIRIMLARI

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası güvenlik ve savunma bütçesini artırma kararı aldı. Rusya’dan olası saldırılara karşı sivil halkı koruma hedefiyle oluşturulan 1 milyon kişilik sığınak planı, haziran ayında kamuoyuna açıklandı ve bu bağlamda bir dizi hazırlık eylem planı belirlendi.

10 MİLYAR EURO YATIRIM PROJESİ

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine verdiği röportajda afet koruma sisteminin genişletilmesi amacıyla 10 milyar euro yatırım yapılacağını duyurdu. Dobrindt, bu yatırımın mevcut yasama dönemi sona erene kadar, yani 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, ek sığınaklar ve yaklaşık bin 500 afet yardım aracının finansmanında kullanılacağını ifade etti.

UYARI SİSTEMLERİ GUNCELLENİYOR

Dobrindt, federal hükümetin eyalet yönetimleri ve yerel belediyelerle koordinasyonlu hareket etmesini sağlamak için mobil komuta merkezleri oluşturacağını bildirdi. Ayrıca ülke genelinde mevcut olmayan ya da aktif olarak çalışmayan sirenler işlevsel hale getirilecek. Mobil erken uyarı sistemleri, cep telefonları uygulamalarına entegre edilerek hızlı bir şekilde çalışır hale getirilecek.

YENİ Sığınakların OLUŞTURULMASI

Eylem planı çerçevesinde, arama ve kurtarma faaliyetleri için ağır ekipmanlar satın alınacak. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW) ile sivil yardım kuruluşlarının ve Alman ordusunun katılımıyla ortak kriz tatbikatları düzenlenecek. Ayrıca yeni sığınaklar inşa edilecek ve mevcut sığınakların kapasitesi artırılacak.

Her yıl eylül ayında gerçekleştirilen ulusal uyarı günü çerçevesinde 11 Eylül Perşembe günü, yerel saatle 11.00’de sirenlerin bir dakikalık test alarmı için çalması planlanıyor. Bu tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacı taşıyor. Uyarı günü esnasında televizyonlar ve radyolar aynı saatte bildirimler yayımlarken, akıllı telefonlara da uyarı mesajları gönderilecek.

1 MİLYON KİŞİLİK SIĞINAK PLANININ DETAYLARI

Almanya’nın hayata geçireceği 1 milyon kişilik sığınak planı, halkın kriz anında doğru bilgiye hızlıca ulaşmasını ve uyarı sistemlerinin işlevselliğinin sınanmasını hedefliyor. Ulusal uyarı günlerinin geçmiş uygulamalarında bazı aksaklıklar yaşandığı ve bazı bölgelerde sirenlerin çalışmadığı tespit edilmişti. Ülke genelinde ise tamamen batıda bulunan yaklaşık 480 bin kişilik kapasiteye sahip 579 kamu sığ nağı bulunduğu açıklanmıştı.