Almanya, Savunma Harcamalarını Artırmayı Oylayacak

BERLİN’DE SAVUNMA HARCAMALARINDA KRİTİK OYLAMA

Almanya Parlamentosu (Bundestag), 18 Mart’ta savunma harcamalarını artırmak üzere oylama yapacak. Bu karar, Avrupa savunmasının geleceğini etkileyerek, Rusya’nın Ukrayna’da sağladığı kazanımlar ve Avrupa’da ABD korumasının artık sağlanamayacağı endişeleri sonrasında askeri yatırımlarda önemli bir artışın önünü açabilir. Almanya Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Prof. Dr. Monika Schnitzer, Bundestag’daki oylamanın “kritik önemde” olduğunu belirtiyor. Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan gerginliğin “Avrupa için bir uyarı işareti” olduğunu dile getiren Schnitzer, Avrupalıların Washington’a olan güvenlerini sorguladığını vurguluyor ve “pek çok insan bu gelişmelerin ardından uykusuz günler geçiriyor” diyor.

ALMANYA’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde savunma ekonomisi alanında kıdemli araştırmacı olan Dr. Fenella McGerty, “bölgenin en büyük savunma bütçesine sahip Almanya’daki gelişmelerin Avrupa savunma harcamalarının gidişatında belirleyici” olacağını ifade ediyor. Almanya’nın savunma harcamaları geçen yıl yüzde 23 oranında artarken, Avrupa’daki savunma harcamaları da yüzde 11,7 ile rekor seviyede yükseldi. McGerty, bu artışın devam etmesi için Almanya’daki gelişmelerin “kilit” olduğunu belirtiyor. Almanya’da Şansölyelik görevi devralacak olan Friedrich Merz, zamana karşı yarış içerisinde. Yeni parlamento 25 Mart’ta toplanacak. Ancak yeni meclisteki tüm partiler bu bütçenin savunmaya ayrılmasını desteklemiyor. Aşırı sağ Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sol Parti (Die Linke) bu karara karşı çıkacaklarını açıkladı. Önerinin onaylanması için parlamentoda üçte iki oranında çoğunluk gerekecek.

ABD’NİN MEVCUT ROLÜ VE ETKİLERİ

Avrupa, bu süre içinde Trump yönetiminden gelen açıklamaların şok etkisini anlamlandırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz ay Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’ın Avrupa’nın göç ve ifade özgürlüğü politikalarına yönelik sert yorumları, delegeleri şaşırtan bir durum oldu. Birkaç gün önce ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO üyelerinin Amerikanın Avrupa’ya sağladığı 80 yıllık savunma şemsiyesine ilişkin kesin bir güven içinde olmaması gerektiğini ifade etti. Avrupa’daki hükümetler ise uzun süren kesintilerin ardından savunma harcamalarını artırmaları için baskı altında kalıyor. İngiliz ordusunun tarihi olarak en küçük boyutuna ulaştığı, uzmanların ise Avrupa’da tam ölçekli bir konvansiyonel savaş çıkması durumunda iki hafta içinde mühimmatlarının tükeneceğini öngördükleri belirtiliyor.

SAVUNMA BÜTÇESİ ÜZERİNE İKİ AYRINTI

Almanya, savunma harcamalarıyla ilgili olarak uzun zamandır temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Bu tutumun arkasında 1945’ten bu yana süregelen tarihsel sebeplerin yanı sıra 2009’daki küresel borç krizinin etkileri de söz konusu. Bu durum, Bundestag’daki kritik oylamaya bir sebep oluşturuyor. Bu oylama yalnızca savunma ile ilgili değil; en az 500 milyar euro’nun altyapı için ayrılmasını da kapsıyor. Bu bütçe, köprü ve yol yapımının yanı sıra Yeşil Parti’nin iklim değişikliği önlemleri için de kullanılmasını sağlayabilir. Diğer bir kısmı, Almanya anayasasındaki borçlanma kısıtlamalarının kaldırılması ile alakalı olup, bu durum sınırsız milyarlarca avroluk savunma harcamasına olanak tanıyor.

AVRUPA GÜVENLİĞİ İÇİN BİR SINAV

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, 4 Mart’ta yaptığı bir açıklamada ReArm Europe Fund (Avrupa’yı Yeniden Silahlandır Fonu) adı altında 800 milyar euro’luk bir savunma bütçesi önerisi sunmuştu. Berlin’de oylanacak olan öneri, Almanya’nın ulusal servetinin yüzde 1’inden fazlasını içeren savunma harcamalarının artık borçlanma sınırına tabi olmayacağını öngörüyor. Önceden bu sınır, GSYİH’nin yüzde 0,35’i olarak belirlenmişti. Bu önerinin kabul edilmesi, diğer ülkeler tarafından yakından izlenecek. Önerinin reddi, Von Der Leyen’in projesinin zorlu bir başlangıcı olabilir. Avrupa güvenliği, zorlu bir testten geçerken, ABD’nin desteği olmadan kıtanın nasıl savunulacağı sorusu gündemde.

NÜKLEER VE KONVANSİYONEL SİLAHLARDAKİ DENGELER

Kiel Enstitüsü’nün verilerine göre, Avrupa servetinin yalnızca yüzde 0,1’ini Ukrayna savunmasına harcıyor. ABD ise bu oranı yüzde 0,15 olarak belirliyor. Kiel Enstitüsü’nden Guseppe Itro, Avrupa’nın bu açığı kapatmak için katkısını iki katına çıkararak yüzde 0,21’e ulaştırması gerektiğini ifade ediyor. Bununla birlikte, Berlin’de yapılacak oylama yalnızca finansal bir mesele olmayacak. Ukrayna cephaneliğindeki en fazla kullanılan silahların büyük bir kısmının ABD kaynaklı olduğu biliniyor. ABD’nin sağladığı bilgilerin askıya alınması durumu, Ukrayna güçleri için stratejik bir dezavantaj yaratabilir. Eğer Amerika’nın nükleer cephaneliği denklemlerden çıkarsa, bu durum Rusya ile Avrupa’nın nükleer silahları arasında büyük bir uçurum meydana getirebilir. İngiltere ve Fransa’nın nükleer silahlarını toplamı, Rusya’nın nükleer cephaneliğinin onda birine denk geliyor ama yine de teorik olarak caydırıcılık işlevi görebilir.

AVRUPA’NIN GÜVENLİK İHTİYACI

NATO’nun birleşik güçleri, genel olarak Rusya’dan daha güçlü olduğu şeklinde bir kanı var. Ancak Ukrayna savaşının öğretisi, kitlenin önemini gözler önüne seriyor. Rusya’nın ordusu kalitesiz olsa da, Putin’in ordusuna yığabildiği asker ve mermi miktarı dikkate alındığında, durum oldukça ciddiyet kazanıyor. Rusya, ekonomisini savaşa hazırlıklı hale getirdi ve fabrikalarını, özellikle insansız hava araçları ve mühimmat üretimi için düzenledi. Birçok Avrupa ülkesi, NATO’nun öngördüğü GSYİH’nın yüzde iki olan savunma bütçesini aşma konusunda isteksizken, Rusya’nın harcaması yüzde 7 civarında. Royal United Services Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı Ed Arnold, “Eğer oylama başarılı olursa, bu hem Almanya hem de Avrupa için önemli bir gelişme olacak. Bu diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edecek” şeklinde yorumluyor. Almanya’nın durumu, savunma harcamalarını artırmanın gerekliliğini gözler önüne seriyor; ancak bunun yetersiz olduğu da aşikar. Avrupa’nın, giderek kötüleşen Avrupa-Atlantik güvenlik ortamında hareket edebilen liderlere ihtiyacı var. Şu an için finansal reformlardan öte, kültürel reformların öncelikli olduğu düşünülmektedir.