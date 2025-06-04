Almanya Savunması Bakanı Talebi Gerçekçi Bulmuyor

ALMANYA SAVUNMA BAKANI’NDAN ABD’NİN TALEPLERİNE YANIT

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD’nin NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5’ine ulaşmasını talep etmesini gerçekçi bulmadığını açıkladı. Bu konunun gelecek Lahey’deki NATO zirvesinde müzakere edileceğini söyledi.

UKRAYNA TEMAS GRUBU TOPLANTISI TAMAMLANDI

Ukrayna Temas Grubu, Almanya ve İngiltere’nin önderliğinde Brüksel’deki NATO karargahında 28. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından Almanya Savunma Bakanı Pistorius, İngiliz mevkidaşı John Healey ve Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Pistorius, müttefiklerle birlikte Ukrayna’nın savunmasını artırmak için ortak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. “Bu, bireysel olarak büyük projeleri ortaklaşa yönetmemizi sağlayacak. Bu teklifler ayrıca Ukrayna endüstrisi ile müttefik ülkelerin endüstrileri arasında iş birliğini de teşvik edecek.” ifadesini kullandı.

ELEKTROMANYETİK MUHAREBE KABİLİYETLERİ YENİ PROJELERLE GENİŞLİYOR

Pistorius, elektromanyetik muharebe yeteneklerinin arttırılmasını destekleyen grubun genişleyeceğini ve Belçika, Estonya, İtalya, İsveç ve Türkiye’nin bu girişime katılmayı planladığını duyurdu. Savunma harcamaları konusundaki soru üzerine, Pistorius, “Kimse artık yüzde 5’i varsayıyor çünkü bu gerçekten gerçekçi değil. Önümüzdeki yıllarda oranı artırmak gerekli.” dedi. Lahey’deki zirvede bu konunun tartışılacağını da ekledi.

İNGİLTERE’DEN DE DESTEK VAR

İngiltere Savunma Bakanı Healey, bu hedefin tartışmaya açık olduğunu belirterek, “Taahhütlerin her ülkenin ittifaka katkıda bulunduğu yeteneklerle ölçülmesi gerektiğini” vurguladı.

UKRAYNA’DAN YENİ YATIRIM GİRİŞİMİ

Ukrayna Temas Grubu toplantısında, Umerov, müttefik ülkelerde Ukraynalı şirketlerin fabrikalar kurarak üretim yapması ve savaş boyunca üretilen ürünlerin Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda bir anlaşmaya vardıklarını belirtti. “Bu projeye ‘Ramstein endüstri yatırımı girişimi’ adını verdik.” dedi. Umerov, Ukraynalı firmaların ortak ülkelerde yatırım yapmasını ve bu ülkelerden firmaların da Ukrayna’da fabrikalarını kurmasını sağlamak için birlikte çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, AB’nin yeni mali aracı SAFE’in bu projeleri desteklemesini umarak bu durumu “kazan-kazan durumu” olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE DE TEMSİL EDİLDİ

Ukrayna Savunma Temas Grubu, “Ramstein formatı” olarak biliniyor ve bu grup, Ukrayna’nın Rusya ile olan savaşında desteği koordine etmeyi amaçlıyor. Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.