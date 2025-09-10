Almanya, Slovenya’yı 99-91 Yendi

ALMANYA YARI FİNALDE

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Almanya, Slovenya’ya karşı oynadığı maçı 99-91’lik skorla kazanıyor ve yarı finale yükseliyor. Almanya’nın yarı finaldeki rakibi Finlandiya oluyor.

MAÇ DETAYLARI

Mücadele Arena Riga’da gerçekleşiyor ve hakemlik görevini Wojciech Liszka, Luis Castillo ve Martins Kozlovskis üstleniyor. Almanya takımında Daniel Theis 15, Dennis Schröder 20, Johannes Thiemann 8, Andreas Obst 10, Tristan da Silva 5, Isaac Bonga 7, Franz Wagner 23 ve Maodo Lo 11 sayıyla katkı sağlıyor. Takımın başantrenörü Alex Mumbru iken, Slovenya’da Edo Muric 4, Klemen Prepelic 13, Alen Omic 7, Rok Radovic 4, Martin Krampelj 9, Luka Doncic 39 ve Aleksej Nikolic 4, Gregor Hrovat ise 11 sayı atıyor. Slovenya’nın başantrenörü ise Aleksandar Sekulic.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın 1. periyodu 21-32’lik skorla Slovenya’nın lehine sonuçlanıyor. Devre sonunda durum 45-51 ile yine Slovenya’nın avantajı ile tamamlanıyor. Üçüncü periyot sonuçları ise 70-74 şeklinde Slovenya’nın önde olduğu şekilde sona eriyor.