More
Gündem

Almanya Tarafından Aranan Daniel Sobotta Yakalandı

almanya-tarafindan-aranan-daniel-sobotta-yakalandi

KUYU-39 OPERASYONU DETAYLARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından kuyu-39 operasyonuna dair bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Almanya tarafından çıkarılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta, İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Bakan Yerlikaya, “Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı.” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca, X hesabından şu paylaşımı yaptı: “Almanya tarafından çıkarılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’da düzenlenen ‘KUYU-39’ operasyonuyla yakalandı! Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz!”

POLİSLERİMİZE TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, “Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.” diyerek güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarını vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Bugün Yağmur Olacak Mı?

İstanbul'da bugün hava durumu merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yağışlı bir gün bekleniyor.
Gündem

Yenidoğan Çetesi İçin Hapis Cezası Talebi

Yenidoğan çetesiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece onaylandı; 47 zanlı için müebbet ve toplamda 582 yıl 9 ay hapis cezası talep ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.