Almanya: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Türkiye’nin ülkesi için önemine değindi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, “Beni vazgeçilmez bir ortağa ve başka hiçbiriyle olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan bir ülkeye götürüyor” yorumunda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye’yi “vazgeçilmez bir ortak” olarak tanımladı.

Baerbock, bugün başlayacağı ve 10 Haziran’a kadar sürecek Pakistan, Yunanistan ve Türkiye’yi kapsayan ziyaretleri öncesinde yazılı açıklama yaptı.

“Türkiye’ye yapacağım ziyaret beni vazgeçilmez bir ortağa ve başka hiçbiriyle olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan bir ülkeye götürüyor.” diyen Baerbock, Almanya’da milyonlarca insanda “bir Alman bir de Türk kalbinin attığını”, bunun bir sorun olarak görüldüğü dönemlerin geride kaldığını belirtti.

Baerbock, “Bana göre bu çift kalp atışı, çifte güç anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.