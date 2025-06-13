Almanya, Ukrayna’ya 1,9 MİLYAR EURO destek

BATI’NIN UKRAYNA’YA DESTEĞİ SÜRÜYOR

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya yaptığı sürpriz ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili, ortak bir basın toplantısı düzenliyor.

EK YARDIM MİKTARI AÇIKLANDI

Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’ya 1,9 milyar euro ek askeri yardım sağlama sözü verdiğini belirtti. Verilen yeni askeri yardımın uzun menzilli füzelerin finansmanı için kullanılacağına dikkat çekti. 2025 yılının başında Ukrayna’ya 4 milyar euro destek sağladıklarını, bu miktarın daha sonra 7 milyar euroya çıkarıldığını hatırlatan Pistorius, bugünkü ek 1,9 milyar euroyun da söz konusu olduğunu ifade etti.

TOPLAM ASKERİ DESTEK ARTIYOR

Pistorius, yabancı ülkelere sağlanan askeri yardımların Almanya Federal Meclisi’nin onayına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, “Alman Parlamentosu ek fonu onaylaması durumunda, Almanya’nın bu yıl Ukrayna’ya sağlayacağı askeri yardımların toplamı yaklaşık 9 milyar euroya ulaşacak” dedi. 2022’de 1,6 milyar euro, 2023’te 5 milyar euro ve 2024 yılı için ise 7,1 milyar euro olan Almanya’nın askeri yardımlarıyla birlikte, yeni açıkladığı ek yardım paketi, 2025’te yıllık bazda rekor seviyelere ulaşacak.

DESTEĞİMİZ ORTAK GÖREVİMİZ

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili değerlendirmeler yapan Pistorius, “Almanya’nın yeni Federal Hükümeti de dahil olmak üzere, Avrupalıların görevinin Ukrayna’yı desteklemeye devam etmek olduğuna inanıyoruz. Bu konuda öncülük etmek ve sorumluluğumuzu bir kez daha yerine getirmek istiyoruz. Bu, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı bir savunma savaşı değil, bir bütün olarak Avrupa’da özgürlük, güvenlik ve barış için Ukrayna’nın bir savunma gücüdür ve dolayısıyla elimizden geldiğince yardımcı olmak da bizim ortak görevimizdir” dedi.

TAURUS FÜZESİ TEKLİFİNA RED

Pistorius, gazetecilerin soruları üzerine Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri göndermeyi düşünmediğini belirtti. Ukraynalı bir gazetecinin, “Başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın tüm şehirlerine yönelik bombardıman yoğunlaşmışken, bize Taurus seyir füzeleri teslim etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Bunu düşünüp düşünmediğine ilişkin sorunuza cevabım hayır” yanıtını verdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmeden önce Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri gönderilmesine hazır olduklarını ifade etmişti. Ukrayna, 500 kilometreden fazla menzil ile Rusya topraklarındaki hedeflere saldırmak için bu seyir füzelerini uzun zamandır talep ediyor.