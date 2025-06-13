Almanya, Ukrayna’ya 1,9 MİLYAR EURO ek yardım

ALMANYA UKRAYNA’YA YARDIMDA BULUNUYOR

Almanya’nın Ukrayna’ya verdiği destek devam ediyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı sürpriz ziyaret ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Görüşmeden sonra Zelensky ve Pistorius, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’ya 1,9 milyar euro ek askeri yardım sağlama sözü verdi. Bu yeni askeri yardımın, uzun menzilli füzelerin finansmanı için kullanılacağını ifade etti. 2025 yılı başında Ukrayna’ya başlangıçta 4 milyar euro destek sağladıklarını, bunun sonra 7 milyar euroya çıktığını hatırlatan Pistorius, bugün de ek olarak 1,9 milyar euro destek vermeyi taahhüt etti.

TOPLAM YARDIM MİKTARI ARTIYOR

Pistorius, yabancı ülkelere sağlanan askeri yardımların Almanya Federal Meclisi’nin onayına tabi olduğunu belirterek, “Alman Parlamentosu ek fonu onaylaması durumunda, Almanya’nın bu yıl Ukrayna’ya sağlayacağı askeri yardımların toplamı yaklaşık 9 milyar euroya ulaşacak” dedi. Almanya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren, Ukrayna’ya toplamda 47,8 milyar euro yardımda bulundu. 2022’de Almanya’nın yaptığı askeri yardımlar 1,6 milyar euro, 2023’te 5 milyar euro ve 2024’te 7,1 milyar euro oldu. Pistorius’un açıkladığı yeni ek yardım paketiyle, 2025 yılında Berlin’in Kiev’e verdiği askeri destek, Şubat 2022’den bu yana rekor düzeye ulaşacak.

UKRAYNA’YA YARDIMCI OLMAK ZORUNDAYIZ

Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair değerlendirmelerde bulunan Pistorius, “Almanya’nın yeni Federal Hükümeti de dahil, Avrupalıların görevinin Ukrayna’yı desteklemeye devam etmek olduğuna inanıyoruz. Bu konuda öncülük etmek ve sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. Bu bağlamda Ukrayna’nın Rusya’ya karşı bir savunma savaşı değil, Avrupa’nın özgürlük, güvenlik ve barışını sağlama açısından bir savunma gücü olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla elimizden gelen yardımı yapmak ortak görevimizdir” ifadelerini kullandı.

TAURUS FÜZELERİ TESLİM EDİLMEYECEK

Pistorius, gazetecilere Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri gönderme düşüncesinde olmadığını da açıkladı. Ukraynalı bir gazetecinin, “Ukrayna’nın şehirlerine yönelik bombardıman atakları artarken, Taurus seyir füzelerini teslim etmeyi değerlendiriyor musunuz?” şeklindeki sorusuna, “Bu konu üzerinde herhangi bir değerlendirme yapmadık” yanıtını verdi.

FÜHRER TAURUS FÜZELERİ İÇİN HAZIRIZ DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmeden önce Rusya’ya karşı üstünlük sağlamak amacıyla, Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin gönderilmesine hazır olduklarını dile getirmişti. Ukrayna, 500 kilometreden fazla menzil erişimi olan Taurus seyir füzelerinin teslimatını uzun zamandır talep ediyordu. Bu füzeler, Rusya’nın derinliklerindeki hedeflere saldırılmak için kullanılabiliyor.