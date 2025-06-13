Almanya, Ukrayna’ya 1,9 MİLYAR EURO yardım sözü verdi

BATI’NIN UKRAYNA’YA DESTEĞİ SÜRECEK

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya gerçekleştirdiği beklenmedik ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

İKİLİ GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Zelensky ve Pistorius ortak bir basın toplantısı düzenledi. Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’ya ek olarak 1,9 milyar euro askeri yardımda bulunacağı bilgisini vererek, bu yeni yardımın uzun menzilli füzelerin finansmanında kullanılacağını açıkladı. Daha önce 2025 yılının başında Ukrayna’ya 4 milyar euro destek sağladıklarını, ardından bu tutarın 7 milyar euroya çıkarıldığını hatırlatan Pistorius, bugün de ek 1,9 milyar euro destek verilmesi sözünü verdi.

TOPLAM YARDIM 9 MİLYAR EUROYA ULAŞACAK

Pistorius, yurtdışına yapılan askeri yardımların Almanya Federal Meclisi’nin onayına ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Alman Parlamentosu ek fonu onaylarsa, Almanya’nın bu yıl Ukrayna’ya vereceği askeri yardımlar toplamda yaklaşık 9 milyar euroya ulaşacak” dedi.

ALMANYA’NIN GENEL DESTEK MENGENESİ

Almanya, Rusya ile savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Ukrayna’ya 47,8 milyar euro mali, askeri ve insani destek sağladı. 2022 yılında Almanya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımlar 1,6 milyar euro, 2023’te 5 milyar euro, 2024’te ise 7,1 milyar euro oldu. Pistorius’un açıkladığı 1,9 milyar euro ek yardım ile 2025 yılında Berlin’in Kiev’e sağlamış olduğu askeri destekler, Şubat 2022’den bu yana yıllık bazda rekor seviyeye ulaşacak.

YARDIMCI OLMAK ALMANYA’NIN GÖREVİ

Pistorius, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Almanya’nın yeni Federal Hükümeti ve Avrupalıların görevi, Ukrayna’yı desteklemeye devam etmektir. Bu konuda öncülük yapmak ve sorumluluğumuzu yeniden yerine getirmek istiyoruz. Bu mücadele, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı bir savunma savaşı değil; Avrupa’da özgürlük, güvenlik ve barış için Ukrayna’nın bir savunma gücüdür. Bu nedenle elimizden geleni yapmak bizim ortak görevimiz” diye konuştu.

ALMANYA TAURUS FÜZELERİ GÖNDERMİYOR

Gazetecilerin soruları üzerine Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri göndermeyi düşünmediğini belirten Pistorius, bir Ukraynalı gazetecinin “Tüm şehirler bombardıman altında iken Taurus füzeleri gönderme planınız var mı?” sorusuna “Hayır, bu konuda bir niyetimiz yok” şeklinde yanıt verdi.

MERZ’İN AÇIKLAMALARI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmeden önce Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin gönderilmesine hazır olduklarını söylemişti. Ukrayna, 500 kilometreyi aşan menziline sahip olan Taurus füzelerini, Rusya topraklarındaki derin hedeflere saldırmak amacıyla uzun zamandır talep ediyor.