Almanya Ve Fransa Ortak Açıklama Yaptı

ALMANYA VE FRANSA LİDERLERİNDEN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DİKKAT

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme niyetinin olmadığını ifade ederek, “Bu savaş muhtemelen aylarca sürecek, buna hazırlıklı olmalıyız” dedi. Macron ise, “Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ı görmezden geldiği izlenimi var ve bu cevapsız kalamaz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Trump ile bu konuyu görüşeceğiz” şeklinde konuştu. İki lider, Fransa’nın Toulon kentinde düzenlenen Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi toplantısının ardından bu açıklamaları yaptı. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer küresel meselelerle ilgili değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

UKRAYNA’YA HER TÜRLÜ DESTEK GEREKEN BİR KONUDUR

Macron, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i desteklemek ve Ukrayna için adil ve sürdürülebilir bir barış sağlamak gündemimizin önemli maddelerinden biriydi” diyerek, “Rus saldırılarının daha da şiddetlendiği göz önüne alındığında, Putin’in resmi açıklamaları ile sahadaki gerçekler arasında büyük bir uçurum var. Bu onun ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Rusya’yı müzakere masasına oturtmak ve Ukrayna’ya destek vermeye devam etmek için ABD ile istişare içinde kararlar almamız gerekiyor” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın Avrupa’nın desteğine ihtiyaç duyduğunun altını çizen Macron, “Bu destek farklı şekillerde olabilir. Birincisi siyasi destektir. Çünkü Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında müzakere yapılamaz” ifadelerini kullandı.

PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ ÜZERİNDE DURULDU

Macron, geçtiğimiz hafta Avrupalı liderlerin ABD ziyaretinde konuşulan Trump-Putin ve olası bir Putin-Zelenskiy görüşmesine dair, “Başkan Putin’in Başkan Trump’ı görmezden geldiği izlenimi var. Bu cevapsız kalamaz ve buna tepki gösterilmelidir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile bu konuyu görüşeceğiz” dedi. Üç lider arasında gerçekleştirilebilecek bir görüşmenin olasılığına da değinen Macron, “Üçlü bir toplantının da gerçekleşmesini umuyorum. Bunun gerçekleşmemesi durumunda, vaatlerin yerine getirilmemesinin sonuçlarını uygulamamız gerekecektir” şeklinde konuştu.

ORTA DOĞU’DA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı, Orta Doğu’daki durumla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını durdurması gerektiğini belirten Macron, “Gazze’deki insani felaket kabul edilemez. Filistinliler ile İsrail arasında kalıcı barış ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabilir. Şansölye Merz’in Gazze’de kullanılabilecek silahların İsrail’e ihracatını durdurma yönünde cesur bir karar aldığını vurgulamak isterim” dedi.

SAVAŞIN UZUN SÜRECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Almanya Başbakanı Merz, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında, “Başkan Putin’in Başkan Zelenskiy ile görüşmeye hiç niyeti olmadığı ve kabul edilemez ön koşullar koyduğu açıkça görülüyor. Bu durum beni şaşırtmadı çünkü bu Rus Başkan’ın stratejisinin bir parçası” ifadelerini kullandı. Avrupa ve ABD hükümetleri olarak alınacak yeni adımlar üzerine detaylı bir görüşme yapılacağını belirten Merz, “Bu savaş muhtemelen aylarca sürecek, buna hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna’nın yanında olacağız, çünkü Ukrayna sadece kendi için değil, Avrupa’nın siyasi özgürlüğü için de savaşıyor” dedi.

ORTAK BİLDİRGEDE HEDEF BELİRLENDİ

Merz ve Macron’un birlikte başkanlık ettiği Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi’nde alınan kararlar da bir bildiri ile duyuruldu. Bildiride, “Fransa ve Almanya, İsrailliler ve Filistinlilerin güvenli bir şekilde yan yana yaşayabilmeleri için iki devletli çözüme inanmaktadır” denildi. Ayrıca savaşın sona ermesi ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması çağrısında bulunuldu. Bildiride, “Gazze Şeridi’ndeki dayanılmaz insan ölümleri karşısında şok olduk. İsrail makamlarını tüm kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.