Almanya Ve Polonya, Güvenlik Üzerinde Görüştü

ALMANYA VE POLONYA ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa’ya yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinin ardından Polonya’ya geldi. Merz, burada Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkiler, düzensiz göç ve savunma konularının yanı sıra Avrupa Birliği’nin geleceğini ele aldı ve görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenledi.

RUSYA TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Görüşmelere Almanya’nın Polonya’ya geçmişte yaşattığı acıları unutturmadığına vurgu yaparak başlayan Merz, ayrıca Berlin’de 2. Dünya Savaşı Anıtı’nın açılacağını da belirtti. Merz, günümüzde Avrupa ve NATO için en büyük tehdidin Rusya olduğunu ifade ederek, “Rusya, güvenliğimiz ve Transatlantik ilişkilerimiz için en büyük tehdit olmaya devam ediyor” dedi. Polonya’nın Rusya ve Belarus’a komşu olmasından dolayı özel bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Merz, caydırıcılık potansiyelinin hızlı ve etkili bir şekilde artırılması gerektiğini söyledi.

SAVUNMA YATIRIMLARI VE GÜVENLİK

Merz, Almanya’nın savunma bütçesine milyarlarca euro yatırım yapabilmesi için “borçlanma frenini” sınırlandıracak anayasa değişikliğine gittiğini de dile getirdi. Ayrıca, güvenlik, savunma ve AB’nin dış sınırlarının korunması konularında iki ülkenin ortak kaygıları bulunduğunu vurguladı. Sınır kontrollerinin komşu ülkelerin kabul edebileceği şekilde yapılacağını ifade eden Merz, “Bu sadece Almanya’nın sorunu değildir. Bu, birlikte çözmek istediğimiz bir Avrupa sorunudur. Bu anlayışla önümüzdeki haftalarda ve aylarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

PATROİTLERİN SÜRESİ HAKKINDA TALEP

Polonya-Almanya ilişkileri için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Tusk, Polonya’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırını korumanın tüm Avrupa’nın ortak görevi ve yükümlülüğü olduğunu belirtti. Yasa dışı göç yolunun Rusya, Belarus ve insan kaçakçıları tarafından kapatıldığını ifade eden Tusk, “Sadece anlayış değil, bu görevlerde tam destek bekliyoruz” dedi. Tusk ayrıca, Merz’den Polonya’nın Rzeszow kentindeki Alman patriotlarının süresinin yılsonuna kadar uzatılmasını istedi.