Almanya Ve Portekiz Yarı Finale Çıkıyor

ULUSLAR LİGİ YARI FİNALİ HEYECANI

Bu akşam saat 22:00’de Almanya ile Portekiz karşılaşacak. Münih’te bulunan Allianz Arena’da TSİ 22.00’de başlayacak maçta Slovak hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Karşılaşma, TV8’den şifresiz izlenebiliyor.

ALMANYA VE PORTEKİZ’İN ÇEYREK FİNAL PERFORMANSLARI

Almanya, Uluslar Ligi çeyrek finalinde İtalya ile oynadığı ilk maçta deplasmanda 2-1 galip gelmiş, ikinci maçta evinde 3-3 berabere kalarak toplamda 5-4’lük skorla yarı finale yükselmişti. Portekiz ise çeyrek finalde Danimarka ile karşılaşmış; ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen, rövanş maçında evinde 5-2’lik bir galibiyet elde ederek toplamda 5-3’lük skorla yarı finale adını yazdırmıştı.

TAKIM KADROLARI

Almanya’nın kadrosu şu şekilde: Ter Stegen, Kimmich, Anton, Tah, Mittelstadt, Goretzka, Andrich, Gnabry, Wirtz, Sane, Woltemade. Portekiz ise Costa, Dalot, Dias, Antonio Silva, Mendes, Vitinha, Neves, Neto, Fernandes, Leao ve Ronaldo ile mücadele edecek.