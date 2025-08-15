Almanya Ve Sırbistan’da İki Zanlı Yakalandı

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU ÇETESİ YAKALANDI

Almanya ve Sırbistan’daki operasyonlarda, uluslararası bir uyuşturucu çetesine üye olduğu iddia edilen bir Türk ve bir Bulgar vatandaşının yakalandığı bildirildi. Zanlıların Avrupa’ya tonlarca eroin ve kokain kaçırdığı öne sürülüyor. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ile Frankfurt Başsavcılığı, Avrupa’ya büyük miktarlarda uyuşturucu sokma iddiasıyla düzenledikleri soruşturma kapsamında, biri Türk, diğeri Bulgar vatandaşı iki kişiyi tutukladıklarını duyurdu.

TUTUKLAMALARIN DETAYLARI

Frankfurt Başsavcılığı’na ait Müdahale Birimi’nin uluslararası kokain ve eroin kaçakçılığı üzerine yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Türk vatandaşı şüpheli, 11 Ağustos 2025 tarihinde Düsseldorf Havalimanı’nda BKA ve Federal Polis memurları tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan, 48 yaşındaki Bulgar vatandaşı, 27 Haziran 2025 tarihinde Belgrad Havalimanı’nda yakalandı ve o zamandan beri Sırbistan’da geçici olarak iade merkezinde tutuyor.

SUÇLAMALAR VE ORGANİZASYON

44 yaşındaki Türk vatandaşının, uluslararası operasyon gösteren bir suç örgütünün üyesi olarak 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği yedi ayrı uyuşturucu kaçakçılığı olayında, Türkiye’den Almanya’ya ve oradan diğer Avrupa ülkelerine uyuşturucu sokmakla suçlandığı belirtildi. Toplamda 800 kilogramdan fazla eroinin Schengen bölgesine sokulmasında rol oynayan Türk zanlının, Sırbistan’da yakalanan diğer şüpheliyi bu kaçakçılık için görevlendirdiği iddia ediliyor.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE KAZANÇLAR

Sırbistan’da tutulan 48 yaşındaki Bulgar vatandaşı da, aynı suç çetesi içinde yer alarak 2020 ve 2021 yıllarında 14 ayrı olayda çete ile birlikte doğrudan Almanya üzerinden başka ülkelere uyuşturucu kaçırmak ve yasa dışı ticaret yapmakla suçlanıyor. İddialara göre, nik için 1,2 tonun üzerinde kokain ve eroin taşıdığı, bu süreçte 3,4 milyon eurodan fazla kazanç elde ettiği ifade ediliyor.

KULLANILAN İLETİŞİM ARACI

Her iki zanlının da uyuşturucu nakliyelerini organize etmek için SkyECC adlı kripto iletişim uygulamasını kullandığı bildiriliyor. SkyECC, Kanada merkezli Sky Global firmasının sağladığı bir kripto telefon uygulaması olarak biliniyor ve birçok organize suç çetesi üyesi tarafından kullanılıyor.

Frankfurt Başsavcılığı’nın Müdahale Birimi ve Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen tutuklamaların ardından, Türk vatandaşı zanlı, 12 Ağustos 2025 tarihinde sorgu hakimi önüne çıkarılarak tutuklandı. Sırbistan’da gözaltında bulunan 48 yaşındaki zanlının da iade için Sırp makamları tarafından onay beklediği bildirildi. Frankfurt merkezli Müdahale Birimi, 2000 yılında kuruldu ve organize suçlarla ilgili çeşitli soruşturmalar yürütüyor.