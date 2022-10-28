Almanya, Yunanistan’ı reddetti

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Yunanistan’ın Nazi işgali için yüz milyarlarca euroluk tazminat talebini reddetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu ayın başlarında, tazminat meselesinin hem hükümet hem de Yunan toplumu için yarım kaldığını ve bunu bir prensip meselesi olarak nitelendirdiğini açıklamıştı.

Yunan yetkililer Sırp mevkidaşlarıyla, alacakları tazminatı şu ana kadar alamamış olan Doğu Avrupa ülkelerine verilecek savaş tazminatları konusunda Avrupa Konseyi’ne sunulmak üzere bir öneri taslağı hazırlamak için bir araya geliyorlar.

Yunanistan, 1945’ten beri zorunlu olduğunu söylediği tazminatın geri ödenmesini sağlamaya çalışıyor, ancak her seferinde Almanya tarafından reddediliyor.

Berlin, borcunu neden geri ödemek zorunda olmadığını söylemek için çeşitli argümanlar sundu. Atina, tüm bu argümanları geçersiz bularak reddetti.

Naziler 1941’de Yunanistan’ı işgal etti ve 1944’e kadar orada kalarak yüz binlerce Yunan sivili – bazı tahminlere göre nüfusun yüzde 13’ü- öldürdü.

Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana İsrail ve Polonya’ya on milyarlarca euro tazminat ödedi