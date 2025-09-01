Haberler

Almanya, Zorunlu Askerlik Üzerinde Duruyor

ASKER SAYISINI ARTIRMAK İÇİN YENİ YASA TASARISI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, asker sayısını artırmak amacıyla gerektiğinde zorunlu askerlik uygulamasına geri dönülebileceğini ve bunun kadınları da kapsayabileceğini belirtti. Welt gazetesinin haberine göre, Merz, hükümetin yeni bir “askerlik hizmeti yasa tasarısı” üzerinde çalıştığını açıkladı.

İLK AŞAMA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE

Yeni tasarı ile ilk aşamada genç erkekler için zorunlu yoklama ve sağlık muayeneleri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak bu hizmet, şu an için gönüllülük esasına dayanacak. Merz, “Eğer gönüllülükle olmazsa, o zaman tekrar zorunlu askerliğe dönüş için bir mekanizma gerekecek. Anayasaya göre şu an kadınları zorunlu askerlik kapsamına alamıyoruz. Aslında kadınlar da bu kapsama dahil edilmeli” ifadelerini kullandı.

