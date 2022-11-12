Almanya’dan İran’a sert tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın sözlerini eleştirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, haftalık videolu mesajında yaptığı açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı’nın Almanya’yı tutum ve eylemlerimizden dolayı sonuçlarıyla tehdit ettiğini duydum. Tahran’daki yönetime sadece şunu söyleyebilirim: Siz nasıl bir hükümetsiniz ki kendi vatandaşlarınıza ateş ediyorsunuz? Bu şekilde hareket eden herkes bizim direnişimizi bekleyebilir” ifadelerini kullandı.

Göstericilere ve Almanya’daki İran kökenli vatandaşlara da seslenen Scholz, “Talep ettiğiniz her şeyin arkasındayız, insan hakları ve kadın hakları için. İran halkının yanındayız” dedi.

Alman Başbakan, İran’da Mahsa Emini’nin ölümünün ardından yaklaşık iki aydır insanların Emini ve diğerleri için sokaklara döküldüğüne dikkati çekti.

Meselenin kıyafet yönetmeliği olmadığını dile getiren Scholz, “Herkes İran’da daha fazla özgürlük ve adalet için sokaklarda mücadele ediyor.” şeklinde konuştu.

Scholz, bunun ne kadar büyük bir cesaret gerektirdiğini hayal bile edemeyeceklerini kaydederek, Almanya’da yüz binlerce İran kökenlinin İran’daki aile üyeleri için endişe duyduğunu ve her gün kendisine ulaşan görüntüler karşısında şoke olduğunu belirtti.

“ŞİDDETE DERHAL SON VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Birleşmiş Milletlerde (BM) İran’daki gelişmeler hakkında yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Scholz, şunları söyledi:

“İran, Birleşmiş Milletler üyesidir. İran insan haklarını destekleme ve koruma taahhüdünde bulunmuştur. İnsan hakları ihlal edildiğinde bunu görmeli ve harekete geçmeliyiz. Biz de bunu yapıyoruz. Tahran, Senendec, İsfahan ve Şiraz’da sokaklarda ve mahkeme salonlarında neler olduğunu görüyoruz. Özgürlük ve adalet için verilen mücadeleyi görüyoruz. Şiddete derhal son verilmesini talep ediyoruz. Siyasi tutukluların, hapisteki gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”