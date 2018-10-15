Almanya’dan Mesut Özil açıklaması

Almanya Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle tepki gören Mesut Özil’in doğum gününü kutladı.
Yıllarca Alman Milli Takım formasını giyen Mesut Özil’e, Almanya Futbol Federasyonu’nun (DFB) ‘DFB Team Germany’ adlı sosyal medya hesabından sürpriz doğum günü kutlaması geldi.
Almanya Futbol Federasyonu, bugün 30 yaşına giren Mesut Özil’in 2014 yılında kazanılan Dünya Kupası ile çekilmiş resmine yer vererek, “Happy Birthday, Champ!” ifadesini kullandı.
TRT