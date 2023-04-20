Almanya’dan Rusya’ya Nazi benzetmesi

Varşova Gettosu Anması’nda ilk kez kürsüye çıkan Alman Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, Putin’in sınırları ihlal edip uluslararası hukuku çiğnediğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Fank-Walter Steinmeier, 1943’teki Varşova Gettosu Ayaklanması’nın yıldönümünde, Nazi Almanyası’nın o dönemde yaptıklarını Rusya’nın günümüzde Ukrayna’yı işgal etmesine benzetti.

Varşova’da Yahudilerin tutulduğu gettoda yaşayanlar, toplama kamplarına gönderilmemek için direnince 10 binden fazla Yahudi, Naziler tarafından öldürülmüştü.

Alman birlikleri, kendilerine üç hafta boyunca tabancalar ve el bombalarıyla direnen Yahudilere ağır silahlarla saldırmış ve gettonun çok büyük bir kısmını ateşe vermiş, ardından da hayatta kalanları toplama kamplarına göndermişti.

Steinmeier konuşmasında Almanya’nın işlediği suçlar için af diledi.

Polonya’da düzenlenen anmaya Polonya Başbakanı Andrzej Duda’nın yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da katıldı.