Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu kapatıldı

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu.

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Alman Başkonsolosluğu resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konsolosluğun 1 Şubat için kapalı kalacağı ve tüm randevuların iptal edildiği kaydedildi.

Almanya İstanbul Başkonsolosluğunun resmi Instagram adresi gk.istanbul’dan yapılan açıklamada, konsolosluğun “güvenlik” gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi. Taksim Gümüşsuyu’ndaki konsolosluğun girişine de “Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.” yazısı asıldı. Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.

BAŞKONSOLOSLUKLAR GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KAPATILDI

ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç’in ardından Almanya Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. ABD’den gelen uyarıda, “Avrupa’da son zamanlarda Kur’an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.” ifadeleri kullanılmıştı.