Almazbek Atambayev Hapis Cezası Aldı

KIRMIZI KART ONDAN HESAP SORULUYOR

Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yasa dışı arsa edinme, yasa dışı zenginleşme ve 2019’da yaşanan olaylara karışma nedeniyle 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bişkek’teki Pervomay İlçe Mahkemesi, Atambayev’i suçlu buldu. Mahkeme, aynı davada yargılanan diğer isimler için de cezaları açıkladı. Eski Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Farid Niyazov ve eski milletvekili Ravşanbek Cernbekov 7 yıl 8 ay, eski milletvekilleri İrina Karamuşkina ve Asel Koduranova ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Öte yandan, eski milletvekili Meerbek Miskenbayev ile Atambayev’in koruması Kanat Sagınbayev de 5 yıl hapis cezası aldı.

ŞARTLI TAHLİYE VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA

Mahkeme, gazeteci Kunduz Joldubayeva’nın şartlı tahliyesine hükmederken, Atambayev’in mülkü ile tüm devlet ödüllerine el konulmasına karar verdi. Ayrıca yüksek miktarda para cezasıyla da cezalandırıldı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat Ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev’in 2013’te yasa dışı serbest bırakılmasına dair soruşturmada tanık olarak Atambayev’in Koy-Taş köyündeki evine operasyon düzenlemişti. Bu operasyonda, Atambayev’in evini koruyan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, 6 güvenlik görevlisinin rehin alındığı belirtilmişti. Çatışmada bir özel harekatçı da hayatını kaybetti.

BANKALARI BLOKE EDİLDİ

Gözaltına alınan Atambayev’in evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulunmuştu. Ayrıca, ailesine ait olduğu belirlenen bankalar ve şirketlerdeki banka hesapları, mülk, menkul kıymetler ve hisselerin tümü bloke edildi. Atambayev, Koy Taş köyündeki olayların ardından gözaltına alınmış ve mafya lideri Aziz Batukayev’in yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili davadan toplamda 11 yıl 2 ay hapis cezası almıştı. Yolsuzluk suçundan da aynı süreyle hapis cezasıyla cezalandırılan Atambayev, 3,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yurt dışında tedavi görmek üzere serbest bırakıldı.