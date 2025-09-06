Almeda Baylan, Boşanma Kararını Açıkladı

ALMEDA BAYLAN’IN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Almeda Baylan, Survivor 2025 sezonunda yarışarak tanınan bir isim olarak, yarışmadan elendikten sonra estetik operasyonlarıyla gündemde kalmıştı. Son zamanlarda geçirdiği bir trafik kazası ile ölüm tehlikesi atlatan Baylan, şimdi de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Eşi Ercan Baylan ile boşanacaklarını açıklayan Almeda, bu kararı gözyaşları içinde duyurdu ve gerekçelerini paylaştı. Almeda, aslında Survivor’a katılmadan önce boşanma kararı aldıklarını ancak ilişkiye bir şans daha vermek için bu karardan vazgeçtiklerini belirtti.

ALMEDA BAYLAN’IN BOŞANMA GEREKÇELERİ

Baylan, “Survivor öncesi boşanıyordum zaten. Acun Bey de biliyor. Yarışmaya gireceğim diye geri çekildik. Çıktım, bir şans daha verdim ama olmadı. Yapamadık. İyi ki boşanıyorum, 18 Eylül’de boşanacağım” açıklamasında bulundu. Eşinin davranışlarına dair çarpıcı iddialarda bulunan Almeda, Ercan Baylan’ın fan hesaplarına müdahale ettiğini ve özel hayatıyla ilgili uygunsuz yorumlar yaptığını öne sürdü.

YENİ BİR HAYAT KURUYOR

Boşanma sonrasında yeni bir yaşama adım atacağını ifade eden Almeda, evini terk etmeyi düşündüğünü belirtti. “18’inde boşanacağım canlarım, az kaldı. Gideceğim, başka eve yerleşeceğim. Evi de bırakıyorum, her şey onun olsun. Yeni bir hayat kuracağım. Yurt dışına çıkmayı da düşünüyorum. Kafam çok karışık ama bunu hiçbir zaman hak etmedim” şeklinde konuştu.