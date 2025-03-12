Almeda Baylan Geçmişteki Zorluklarını Anlattı

ÇOCUKLUK DÖNEMİ ZORLUKLARI

Almeda Baylan, Survivor All Star 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak, küçük yaşta yaşadığı şiddet ve taciz olaylarını paylaştı. Annesinin ikinci evliliğinden dolayı çocukluğunun farklı yerlerde geçtiğine dikkat çeken Almeda, “Ben 2002 doğumluyum. Aslen göçmeniz, annem Yunan göçmeni babam da yabancı uyruklu ama anne ile babam küçük yaşta ayrıldıkları için biz Türkiye’ye geliyoruz ve Türkiye’de doğdum ben.” diyerek aile yapısını anlattı. Üç kardeş olan Almeda, ablasının babasıyla yaşadığını, sürekli kalacak yer değiştirdiğini belirtti. “Anneannem ile kalıyordum, dayımla kalıyordum bir bakıyorum başka yerde kalıyorum. Teyzemde kalıyordum, süreç biraz karışık.” şeklinde ifade etti.

ŞİDDET İLE BÜYÜMEK

Almeda, “Dayak yiyerek büyüdüm” diyerek zorlu dönemlerini hatırlattı. “Bu süreçte çok zorluklar çektim. Mesela anne ile babam yoktu yanımda, kuzenim vardı. Bayramlarda bile kuzenimi annesi ile babası severken hep bir özlem vardı içimde, kardeşim de aynı şekilde. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm.” ifadeleriyle yaşadığı travmaları aktardı. Almeda, kardeşinin de gözleri önünde şiddete maruz kaldığını ve onu koruyamadığını belirtti. “Hiçbir sorun yokken sadece kıskançlıktan, kuzenimin beni kıskanması üzerine kemerle dayak yiyen bir kızdım ben, ortada hiçbir şey yokken.” dedi ve tüm bu olayların kendisinde derin izler bıraktığını söyledi.

UZUN ZAMANDIR HİSSEDİLEN TRAUMA

Almeda Baylan, yakın bir akrabasının istismarına uğradığını da paylaştı. “İstemediğim şeylerle büyüdüğüm için ve üstüne üstlük çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olay yaşayana kadar… Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun.” diyerek o anki duygularını aktardı. Bu durumu annesiyle paylaştığında, annesinin çok üzüldüğünü vurgulayarak, “Ben çok güçlü bir kadınım ve güçlü bir karakterim bunu biliyorum.” dedi. Şiddet ve kötü sözle sürekli maruz kaldığını belirten Almeda, “Zaten bu durumlar benim psikolojimi buraya getirdi.” ifadelerini kullandı. İzmir’e gelmesinin en iyi kararlarından biri olduğunu söyleyen Almeda, “İyi ki kurtulmuşum oradan.” diyerek yeni hayatına olan minnettarlığını ifade etti.