Almeda Baylan Kazada Araçtan Çıktı

ALMEDA BAYLAN’DAN KORKUTAN TRAFİK KAZASI AÇIKLAMASI

Survivor 2025 sezonunda adını duyuran Almeda Baylan, hayranlarını endişelendiren bir haberle gündeme geldi. Eski yarışmacı, geçirdiği trafik kazasını gözyaşları içinde sosyal medya üzerinden paylaştı. Instagram hesabında bir video paylaşan Baylan, kullandıkları aracın uçurumdan yuvarlandığını ve beş kez takla attığını anlattı. O anları panik içerisinde aktaran ünlü isim, “Arabayla kaza yaptık, 3-5 takla attık, ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor” diyerek yardım çağrısında bulundu.

KAZA ANINI ANLATTI

Kaza anında araçta bulunan herkesin kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başardığını belirten Baylan, bu sürecin kendisi için oldukça zorlayıcı olduğunu ifade etti. Şok geçirdiği anların görüntüleri ise dikkat çekti. Kazanın ardından hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Almeda Baylan’ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Baylan’ın paylaşımı, Survivor izleyicileri ve takipçileri arasında derin bir üzülmeye neden oldu.

HAYRANLARDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Kaza haberi kısa bir süre içinde sosyal medya üzerinde gündem haline geldi. Hayranları, Almeda Baylan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajları paylaştı. Bu zor süreçte ünlü ismin yanında olanlar, onu yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Baylan’ın sağlık durumu ile ilgili gelişmeler takipte kalınarak paylaşılacak.