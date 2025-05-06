Almeda Diskalifiye Olacak Mı?

YARIŞMA ALANINDAKİ İZİNSİZ GİRİŞ

Survivor 2025 All Star’da Mavi Takım’dan Batuhan ve Almeda’nın, yarışma alanı dışında bir villaya izinsiz girerek çanta çaldıkları iddiası büyük yankılar uyandırdı. Yarışmacıların bu durumu, sosyal medyada geniş bir şekilde tartışılmaya başlandı. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde söz konusu olayı doğruladı ve durum üzerine açıklamalar yaptı.

ALMEDA’NIN İTİRAFI VE SUÇLAMALAR

Acun Ilıcalı, “Ekibimiz pusuya yattı, Almeda her şeyi itiraf etti” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Almeda, konseyde yaptığı açıklamada, “Yolda ekiple karşılaştık, çantayı vermedim, korktum. Telaş ve yakalanma baskısıyla çantayı saklamaya çalıştık. Pişmanım” dedi. Buna karşın Batuhan, kendilerine tuzak kurulduğunu savunarak, suçlamaları reddetti. Ilıcalı’nın soğukkanlı yanıtı ile tartışmaya noktayı koydu: “Almeda itiraf etti.”

DISKALIFIYE KONUŞMALARI VE OLAYIN DETAYLARI

Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı’nın Almeda Baylan ile diskalifiye üzerine yaptığı konuşma, sosyal medya gündeminde yer aldı. Ayrıca, Almeda’nın yarışmada çalışan bir görevliye şiddet uyguladığına dair iddialar ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, olayın detaylarını “Almeda ve Batuhan konforlu evden uzaklaşıyor ve dolu bir çanta ile dönüyorlar. Almeda çantayla odaya giriyor. Kadın arkadaşımız içeri giriyor ve Almeda temasta bulunuyor. Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz” sözleriyle açıkladı.