Almeda’nın Diskalifiye Kararı Açıklanacak

ALMEDA BAYLAN’IN YARIŞMADAKİ PERFORMANSI VE TARTIŞMALAR

Survivor All Star 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından Almeda Baylan, hem başarısı hem de yaşanan kavgalarla sürekli gündemde kalıyor. Almeda’nın yarışmadaki durumu ve olası diskalifiyesi, Survivor Konseyi’nde ele alınıyor. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı’nın Almeda ile diskalifiye hakkında konuşması sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

KONSERDE YAŞANAN GÜNDEM OLAYI

Almeda’nın yarışmada görevli bir kişiye şiddet uyguladığına dair iddialar ortaya atıldı. Konseyde Almeda ve Batuhan’ın konforlu bir evden uzaklaşırken dolu bir çantayla döndükleri belirtiliyor. Almeda, odaya girdiğinde bir kadın arkadaşının içeri girmesiyle temasta bulunmuş. “Almeda şu an oyunlarda oynamayacak. Temas şiddetli ise diskalifiye edeceğiz” denildi. Bugün açıklanacak karar merakla bekleniyor.

OLAYIN DETAYLARI VE ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMALAR

Survivor 2025 All Star’da Mavi Takım’dan Almeda ve Batuhan’ın, yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek çanta çaldıkları iddiaları büyük ses getirdi. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde bu olayın doğruluğunu kabul etti. “Ekibimiz pusuya yattı, Almeda her şeyi itiraf etti” sözleriyle durumu açıkladı. Almeda, konseyde suçlamaları kabul ederek, “Yolda ekiple karşılaştık, çantayı vermedim, korktum. Telaş ve yakalanma baskısıyla çantayı saklamaya çalıştık. Pişmanım” şeklinde konuştu. Buna karşın Batuhan, suçlamaları reddederek, “Bize tuzak kuruldu!” diyerek yapım ekibine sert eleştiriler yöneltti. Ancak Ilıcalı’nın, “Almeda itiraf etti” açıklaması tartışmayı sonlandırdı.