Almus Kavşağı’nda Araç Takla Attı

TRAFAK KAZA: SÜRÜCÜ YARALANDI

Tokat’ta Almus kavşağı yakınında gerçekleşen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, M.E.Ü. yönetimindeki 01 JA 670 plakalı Chevrolet marka otomobil, kavşağa yaklaşırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

ARAÇTAKİ HASAR BÜYÜK

Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yol kenarına savruldu ve hurdaya döndü. Ne yazık ki kazadan ağır yaralanmadan kurtulan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. M.E.Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Olayla ilgili incelemelere başlandığı bildirildi.