AloTech, E-Turquality Programına Katıldı

AloTech’ten E-Turquality Programına Katılım

AloTech, kapsamlı denetim ve stratejik değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye’den çıkacak yeni nesil teknoloji liderlerini destekleyen Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü E-Turquality ‘Bilişimin Yıldızları’ programına dahil olduğunu açıkladı. 2012 yılında bulut tabanlı çağrı merkezi platformu olarak faaliyet göstermeye başlayan AloTech, bu başarı ile birlikte global büyüme yolculuğunda önemli bir adım atmış oldu. Yapay zeka destekli çözümleri ile pazarda fark yaratmış olan AloTech, bu stratejik başarı sayesinde teknolojik üstünlüğünün ve kurumsal yönetim kapasitesinin yine en yüksek düzeyde tescil edilmesi anlamına geliyor. Şu an 63 ülkede 700’den fazla kurumsal müşterisine hizmet veren AloTech için bu gelişme, global pazarda tercih edilen lider teknoloji sağlayıcısı olma hedefine ulaşması açısından önemli bir ilerleme olacak.

Cenk Soyak: Global Vizyonumuz Güçleniyor

AloTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Cenk Soyak, bu başarıyı değerlendirirken, “Ticaret Bakanlığı’nın E-Turquality programına dahil edilmek, yalnızca bir destek değil, aynı zamanda Türkiye’nin global teknoloji sahnesindeki yükselişinin bir parçası olduğumuzun resmi tescilidir” diyor. Yaşanan gelişmenin yılların birikimi, ekibin inancı ve inovasyon odaklı yaklaşımın bir sonucu olduğunu belirten Soyak, “Artık global pazarda varlık kurma değil, liderlik kurma peşindeyiz. 63 ülkede 700’ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet verirken, artık rakiplerimizi geride bırakıyoruz” sözleriyle durumu özetliyor. Ayrıca, AloTech’in Fast Company Türkiye’nin “En İyi 100 Start Up” listesinde yer almasının, bu yolculukta emin adımlarla ilerlediklerinin bir göstergesi olduğunu dile getiriyor.

İdris Avcı: Teknolojik Başarı Tescilleniyor

AloTech Kurucu Ortağı ve CTO’su İdris Avcı ise E-Turquality programının teknolojik önemine vurgu yapıyor. “E-Turquality programının, özellikle ‘ürün ve hizmet’ odaklı yapısı, bizim için büyük anlam taşıyor” diyor. Avcı, geliştirdikleri bulut tabanlı mimarinin ve yapay zeka algoritmalarının dünya standartlarında olduğunu belirterek, “Bu program, bizim global rekabete hazır olduğumuzun en güçlü kanıtıdır” ifadesini kullanıyor.

Bektaş Doğan: Sürdürülebilir Büyümeye Vurgu

AloTech CFO’su Bektaş Doğan, bu stratejik adımın finansal boyutunu vurgulayarak, “E-Turquality programına kabul edilmek, yalnızca teknolojik ve operasyonel bir başarı değil, aynı zamanda şirketimizin finansal sağlığının ve sürdürülebilir büyüme potansiyelinin de bir tescilidir” şeklinde konuşuyor. Doğan, bu destek programı sayesinde uluslararası pazarlara açılma konusundaki hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyeceklerinin altını çiziyor. Sağlanacak finansal ve stratejik desteklerin, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını hızlandırmalarına olanak tanıyacağını vurguluyor.

AloTech’in Global Hedefleri Yolda

AloTech, akıllı chatbot ve voicebotlardan, müşteri deneyimi analitiği sunan CX Insights’a kadar geniş bir ürün yelpazesi ile çok kanallı iletişimdeki liderliğini pekiştiriyor. E-Turquality programı ile alacağı stratejik destek, global pazarlardaki konumunu güçlendirmenin yanı sıra yapay zeka temelli ürün geliştirme süreçlerini de hızlandıracak. Ayrıca, artan uluslararası müşteri talebini karşılamak için teknoloji altyapısını güçlendirecek ve AloTech’in küresel büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol üstlenecek.