Alp Özgen, İspanya’nın Üstünlüğünü Vurguladı

İSPANYA’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ

Türkiye-İspanya maçını yorumlayan Alp Özgen, karşılaşmada İspanya’nın belirgin üstünlüğüne vurgu yaptı. Özgen, “Bu sefer kapıyı biz kırmadık, onlar bizim binayı paramparça ettiler” sözleriyle rakibin gücünü ortaya koydu. İspanya’nın şu an dünyanın en iyi takımı olduğunu belirten Özgen, “Bunun tüm dünya farkında” dedi.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Özgen, Türkiye’nin kadro ve formasyon seçimlerini eleştirerek, “Ben Türkiye’nin kadrosunu ve formasyonunu gördüğümde inanamadım” ifade ederek Gürcistan maçındaki taktik planın İspanya karşısında kabul edilemez bir hata olduğunu söyledi. “Gürcistan maçına çıktığın plan ve formasyon ile İspanya maçına çıkamazsın” diyerek teknik ekibi sert bir şekilde eleştirdi.

Montella’nın maçtaki tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgen, “Esas plan Barış Alper Yılmaz’ı İspanya maçında oynatmaktı ama bu fırsatı doğru değerlendiremedik” dedi. Skorun ağır olmasına rağmen Türkiye’nin bazı bölümlerde etkili bir oyun sergilediğini belirterek, “İspanya maçında dünya devlerinden daha fazla hücum istatistiğine imza attık” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ATMOSFERİNE ÖVGÜ

Konya’daki taraftar atmosferine de özel bir parantez açan Özgen, “Konya’da muhteşem bir taraftar vardı, taraftara çok teşekkür ediyorum” sözleriyle desteklenmeleri vurguladı. Maçın fiziksel ve zihinsel açıdan zorlu geçtiğini dile getiren Özgen, “Bir puan alabileceğimize dair umutlarım bile vardı” diyerek karşılaşmaya yönelik beklentilerini ifade etti.

Montella’ya yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu savunan Özgen, “6-0’lık hezimetin tüm suçunu Montella’ya atmak doğru değil” şeklinde konuştu. Türkiye’nin oyunda rakibinden daha az faul ile kart görmeden maçı tamamladığını ifade eden Özgen, “Biz rakipten daha az faul yaptık ve bu maçı sarı kart görmeden tamamladık, böyle bir istatistik olamaz” dedi. Türk oyuncuların sahada daha sert bir tutum sergilemeleri gerektiğini belirten Özgen, “Rakibe bir mesaj vermeliydik; sen benden daha iyi olsan da seni buradan bu kadar rahat çıkartmam demeliydik” ifadelerini kullandı.

Maçtaki mücadele eksikliğine de vurgu yapan Özgen, “Biz bu maçta hiçbir teknik dokunuş göremedik ve oyuncularımızdan da mücadele göremedik” diyerek sözlerini tamamladı.