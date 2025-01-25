Alparslan Bayraktar: Günlük Üretim 75 Bin Varil

GABAR’DA GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 75 BİN VARİLE ULAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesindeki günlük petrol üretiminin 75 bin varile çıktığını duyurdu. Uşak programı çerçevesinde Vali Naci Aktaş ile bir araya geldikten sonra AK Parti İl Kongresi’nde konuşma yapan Bayraktar, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 22 yılda büyük bir mücadele verdiğini ve bunun adının “büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi” olduğunu aktardı.

DOĞALGAZ 5 İLDEN 81 İLE YAYILDI

Bakan Bayraktar, 2022’de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilde doğalgaz bulunduğunu hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız geldiği gün ‘Türkiye’de doğalgazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız’ vizyonunu ortaya koydu. 22 yıl önce ortaya konan vizyon, hayal, gerçek oldu. Bugün 81 ilde doğalgaz var. Türkiye’nin nüfusunun yüzde 85’ine doğalgazı götürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SİVASLI VE KARAHALLI’YA DOĞALGAZ GELİYOR

Kongredeki partililere hitap eden Bayraktar, “Sivaslı’nın doğalgazı yükleniyor” pankartını okuyarak, “Sivaslı’ya 2025 doğalgazı getireceğiz. Enerji Bakanı olarak bu sözü buradan sizlere veriyorum. Karahallı’nın da doğalgazı bu sene içerisinde gitmiş olacak. Bugün Uşak’ta 4 hanenin 3’ünde doğalgaz var. Demek ki hala geride bir yüzde 25 var. Oralara da doğalgazı en kısa süre içerisinde götüreceğiz.” şeklinde konuştu.

BÜTÜN HANELERE KARADENİZ GAZI YETİŞECEK

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde doğalgaz ve petrol aramaları için modern gemilerden oluşan bir filo oluşturduklarını ifade eden Bayraktar, “Arayamazlar, bulamazlar. Bulsalar bile üretemezler dediler. Bunların hayalleri bizim yaptıklarımıza yetişemez.” dedi. 2020 Ağustos’ta tarihinin en büyük doğalgaz keşfini yaptıkları bilgisini paylaşan Bayraktar, “Bugün Türkiye’deki 3 milyon hane, kendi ürettiğimiz doğalgazı kullanıyor. 2028’e geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz.” şeklinde sözlerine devam etti.

AİLELERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bayraktar, doğalgazda 1.000 liralık faturanın 650 lirasını devletin karşıladığını vurgulayarak, “Özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarındaki desteklere devam edeceğiz.” dedi. Bazı kişilerin “Mavi Vatan bir masaldır” demesini eleştiren Bayraktar, “Mavi Vatan bizim için bir masal değil, Türk denizciliğinin destanıdır. Biz o destanı yazmaya devam edeceğiz.” şeklinde belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE VE PETROL ARAMALARI

Bayraktar, Gabar bölgesinde de başarılı bir çalışmanın yürütüldüğünü aktararak, “Biz oralarda arama yapmayalım, o bölgedeki zenginlikleri, ekonomimize vatandaşımıza kazandırmayalım diye bizi terörle meşgul ettiler. Ama terörü o bölgeden sildik, attık ve petrol aramasına başladık. 2021 Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi Gabar’dan geldi. Bugün günde yaklaşık 75 bin varil petrol üreten bir bölge haline geldi.” dedi.

KENDİ PETROLLERİMİZİ ÜRETTİKÇE RAHATSIZ OLANLAR VAR

Bayraktar, tüm bu çalışmaları ülke ekonomisinin büyümesi için yaptıklarını belirtti ve “Kendi petrolümüzü, doğalgazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Bundan rahatsız olanlar, milletimiz fakir kalsın, bu hizmetlerden istifade etmesin istiyorlar. Bu faaliyetlerimizin kim rahatsız oluyorsa onları rahatsız etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.