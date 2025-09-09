Alparslan Bayraktar, Khalifa Abdulsadek ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile Milano’da bir araya geldi. Bu görüşme, Gastech 2025 etkinliği çerçevesinde gerçekleşti. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından bu toplantıya dair bir paylaşımda bulundu.

KATILIMCI HEDEFİ

Bakan Bayraktar, yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere mevcut iş birliği alanlarımızın güncel durumunu değerlendirdik. Enerji alanındaki ortak çalışmalarımızı daha ileriye taşımak, yeni projeler ve yatırım fırsatlarıyla iş birliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz” dedi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hedeflerin altını çiziyor.