Alparslan Bayraktar, Rusya’da görüşmeler yaptı

İKİLİ GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda bulunduğu Rusya’da çeşitli ikili görüşmeler yapıyor. Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “St. Petersburg temaslarımız kapsamında Rusya’nın önde gelen enerji şirketlerinden Tatneft’in İcra Kurulu Başkanı Sayın Nail Maganov ile bir araya geldik. Petrol aramacılığı, rafineri yatırımları ve petrokimya alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarını ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik” diye belirtti.

GAZPROM İLE GÖRÜŞMELER

Bakan Bayraktar, Rusya da yaptığı temaslar çerçevesinde Gazprom İcra Kurulu Başkanı Aleksey Miller ile de bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmeye dair sosyal medya hesabında “St. Petersburg’da Gazprom İcra Kurulu Başkanı Sayın Aleksey Miller ile bir araya geldik. Milli şirketimiz BOTAŞ ile Gazprom arasında enerji ilişkilerinin temel taşlarından biri olan doğal gaz alanındaki iş birliğimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Bu iş birliğini daha da ileriye taşıyacak fırsatları ve geliştirilmesi gereken alanları değerlendirdik” açıklamasında bulundu.