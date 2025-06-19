Alparslan Bayraktar, Rusya’da görüşmeler yaptı

ENERJİ BAKANLIĞI RUSYA’DA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılmak amacıyla Rusya’da çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “St. Petersburg temaslarımız kapsamında Rusya’nın önde gelen enerji şirketlerinden Tatneft’in İcra Kurulu Başkanı Sayın Nail Maganov ile bir araya geldik. Petrol aramacılığı, rafineri yatırımları ve petrokimya alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarını ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

GAZPROM İLE ENERJİ İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Bayraktar, Rusya temasları çerçevesinde Gazprom İcra Kurulu Başkanı Aleksey Miller ile de bir görüşme yaptı. Bu görüşmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “St. Petersburg’da Gazprom İcra Kurulu Başkanı Sayın Aleksey Miller ile bir araya geldik. Milli şirketimiz BOTAŞ ile Gazprom arasında enerji ilişkilerinin temel taşlarından biri olan doğal gaz alanındaki iş birliğimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Bu iş birliğini daha da ileriye taşıyacak fırsatları ve geliştirilmesi gereken alanları değerlendirdik” dedi.