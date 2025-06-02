Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin Ortaklığını Açıkladı

BAKAN BAYRAKTAR’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin Şafak-Asiman Sahası’na ortak olarak girdiğini ve “Yüzde 30’luk bir pay aldık. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz” ifadesiyle bu süreci duyurdu. Bayraktar, Azerbaycan’ın Bakü Enerji Haftası etkinliğine katılmak üzere bulunduğu toplantıda, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açılış konuşmasının ardından bir konuşma yaptı. Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9 buçuk milyon metreküp doğal gaz üretildiğini bildiren Bayraktar, hedeflerinin 2026 için 20 milyon metreküp, 2028 için ise 40 milyon metreküpe ulaşmak olduğunu aktardı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGULANDI

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi bir enerji iş birliği bulunduğunu vurguladı. Şafak-Asiman Sahası’nda gerçekleştirilecek ortaklık anlaşmasının, Türkiye’nin Azerbaycan’daki doğal gaz üretimini artıracağını belirtti. Açılış konuşmalarının ardından Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Aliyev, Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nda incelemelerde bulunarak Türkiye Petrolleri’nin standını ziyaret ettiler. Ayrıca, Türkiye’nin Hazar’da Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz doğal gaz projelerine sahiplendiği ifade edildi.

ENERJİ İŞ BİRLİKLERİ GELECEĞE TAŞINACAK

Ziyaretinin ardından Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Bu görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliği ve yeni projelerin potansiyeli değerlendirildi. Bakü Enerji Haftası çerçevesinde, Türkiye Petrolleri, SOCAR ve BP arasında Hazar’daki Şafak-Asiman Doğal Gaz Sahası’na dair bir ortaklık anlaşması imzalanacak. Bakan Bayraktar, “Türkiye Petrolleri, Şafak-Asiman sahasına ortak olarak giriyor. Yüzde 30’luk bir pay aldık. Her zamanki ortaklarımız SOCAR ve BP ile birlikte bu sahada üretimimizi başlatacağız” açıklamasını yaptı.

YENİ SAHALAR ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin Azerbaycan’daki görünürlüğünün arttığını belirterek, “Özellikle Hazar Denizi’ndeki başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.