Alpaslan Baki Ertekin’den Veda Açıklaması

ALPAŞLAN BAKİ ERTEKİN BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Erciyes Anadolu Holding’teki CEO’luk görevinden ayrılan Alpaslan Baki Ertekin, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ertekin, yaptığı açıklamada; “Yaptığımız işlerin tamamının sahibi oradaki 13 bin kişidir” dedi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde (KGC) düzenlenen programa, Erciyes Anadolu Holding eski CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

METİN KÖSEDAĞ’DAN VEDA MESAJI

KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, Ertekin’e için, “7 yıldan beri Kayseri’de Erciyes Anadolu Holding CEO’su olan Alpaslan Baki Ertekin, bu süre zarfı içerisinde Kayseri medyasıyla çok yakından ilgilenmiş ve hiçbir dediğimizi ikiletmeden sürekli yanımızda olmuştur. Huzurlarınızda kendisine şükranlarımı sunuyorum. Erciyes Anadolu Holding’i aldığı noktadan getirdiği noktaya kadar Kayseri ekonomisine büyük katkıları olduğunu yakinen şahidiyiz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞARI HİKAYESİNE VURGU

Alpaslan Baki Ertekin, 7 yıl içerisinde çalışma arkadaşlarıyla tarih yazdıklarını belirtti ve “Öncelikle ben buraya taziye için geldim ve gelmişken de Allah’a ısmarladık demek istedim. 7 yıl 3 ay uzunca bir süre. Holding ile ilgili bundan sonraki bütün soruları; yeni bir arkadaşımız başladı ki eminim o çok daha son verilere hakim olarak cevap verecektir. Geldiğim günden beri ısrarla söylediğim bir şey var; insanlar gittikleri yerlerde bir başarı hikayesi yazmak isterler. Ben de burada ekip arkadaşlarımla beraber bir başarı hikayesi yazmak istedim. İnanılmaz iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Fakat bu yapılan işlerin tamamının sahibi oradaki 13 bin insandır. Gecelerini gündüzlerine kattılar. İnanılmaz bir efor gösterdiler. Bu güne kadar insiyatif kullanmalarına izin verilmiyordu, son 7 yıldır kendi şirketleri gibi insiyatif kullanıyorlar” dedi.

SON 7 YILDA TARİH YAZILDI

Ertekin, “İnsiyatif kullanmayı ve sonuçlarını almayı gördükten sonra işleri kendi işleri gibi benimsediler. Bu kadar sahiplenme olunca da başarı geldi. O yüzden sadece işlerle ilgili söyleyeceğim her şeyin sebebi bunu yaptım demek için değil, arkadaşlarım bunu yaptılar, bunu başardılar. Bir başarı hikayesi yazmaya gelmiştik ve emin olun arkadaşlarım burada son 7 yılda tarih yazdılar. Eğer bunu söylemezsem onlara haksızlık etmiş olurum. Hepinize teşekkür ederim” ifadelerini de ekledi. Program, Ertekin’e hediye takdimi ile sona erdi.