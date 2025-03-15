Alpaslan Demir Maç Sonrası Evlenme Teklifi

ALPASLAN DEMİR’DEN SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Sakaryaspor’un orta sahada görev yapan futbolcusu Alpaslan Demir, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın sonrasında beklenmedik bir sürprize imza attı. Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında, Sakaryaspor’un Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahada bir evlenme teklifi gerçekleşti.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE TEKLİF YAPTI

Mücadelenin ardından, Alpaslan Demir, saha ortasında diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kız arkadaşının “Evet” demesiyle Alpaslan, mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı. O anlarda hem takım arkadaşları hem de tribünlerdeki Sakaryaspor taraftarları büyük bir destekle bu özel anı kutladı. Teklifin ardından Alpaslan ve kız arkadaşının tribünlere giderek taraftarlarla birlikte üçlü poz vermesi dikkat çekti.